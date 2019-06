Programma regionale all’84%, Congedo: “Michele, con le chiacchiere non crescono fiori nel tuo giardino”

Apprendo con sorpresa che in Puglia è stato realizzato l’84% del programma di governo. Rileggo più volte la dichiarazione di Michele Emiliano per capire se si tratta di un effetto collaterale del caldo oppure sto leggendo bene, ma evidentemente fa meno caldo di quanto immagino: l’ha detto davvero.

Quindi possiamo considerare Sanità (liste s’attesa, chiusura punti di primo intervento), Agricoltura (PSR, Xylella), Infrastrutture, Occupazione, Ambiente, in pieno stato di salute e affermare con certezza che in Puglia non c’è nulla che non funzioni e che i pugliesi non lamentano disservizi che invece noi tutti i giorni raccogliamo e portiamo in Aula. In quella stessa Aula in cui lo scranno del presidente Emiliano è quasi sempre vacante perché in altre faccende affaccendato, tra colpi di coda politici e raffica di nomine che spesso intralciano l’ordinario svolgimento dei lavori del consiglio regionale. Al solito, il governatore pugliese ci mostra il libro dei sogni, lo consegneremo ai pugliesi nella prossima campagna elettorale. Michele, per restare in tema col tuo evento: con le chiacchiere non crescono fiori nel tuo giardino.

Così Erio Congedo, consigliere regionale Fratelli d’Italia Puglia.