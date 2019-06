Caloroso saluto al Neo-Comandante dei Vigili del Fuoco di Pesaro dai colleghi di Brindisi.

Nella mattinata di venerdì 14 giugno L’ing. Lorenzo Elia neo-Comandante di Pesaro-Urbino, che circa un mese fà ha avvicendato il Com.te Carlo Federico,con il quale aveva lavorato già a Brindisi come suo V.ce.

Dopo aver avuto svariati incarichi a Roma, nel settore specifico dell’emergenza con missioni importanti anche all’estero, finalmente ha ottenuto il giusto riconoscimento di dirigere un Comando Provinciale dei VV.F.

Per questo motivo ha voluto salutare tutti i colleghi con i quali ha sempre lavorato fianco a fianco per molti anni nel Comando Prov. di Brindisi.

Gli stessi colleghi non hanno voluto mancare a questo appuntamento sia in servizio che in quiesenza tra questi molti appartenenti all’Associazione Nazionale dei VV.F.sez. di Brindisi, dove hanno presenziato nella gremitissima aula formazione del Comando Provinciale di Brindisi, facendogli sentire tutto il loro affetto e esprimendo delle belle parole di elogio per la sua professionalità e umanità, oltre a omaggiarlo con delle targhe, crest e altri oggetti che il Comandante ha apprezzato e accettato di vero cuore. Infine c’è stato un abbondante conviviale buffet per tutti e le foto ricordo, l’auspicio finale di tutti è quello che dopo questi 4 anni che trascorrerà nelle Marche possa ritornare a dirigereil Comando di Brindisi.