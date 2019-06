BRINDISI. Oggiano (FdI):ASL BRINDISI: LISTE DI ATTESA PER UN ESAME O UNA VISITA

233 gg visita chirurgia vascolare

137 gg mammografia

124 gg ecografia mammella

105 gg risonanza cervello

204 gg ecocolordoppler dei tronchi

159 gg ecocolordoppler dei vasi periferici

ASL BRINDISI: CHIUSURA DEI LABORATORI ANALISI NELLA PROVINCIA DI BRINDISI E ACCENTRAMENTO PRESSO L’OSPEDALE PERRINO DI BRINDISI

Questi sono alcuni dati impietosi delle liste di attesa per una visita o un esame diagnostico che potrebbero salvare vite umane. La salute dei cittadini pugliesi e dei brindisini è in mano da quasi 15 anni ad una politica regionale irresponsabile e miope (Vendola prima ed Emiliano poi) che prima ha contestato aspramente il Piano di riordino ospedaliero dell’ex presidente della Regione Fitto e successivamente ne ha adottato altri che dire scandalosamente peggiori è un eufemismo, per non parlare del piano di riordino dei laboratori analisi ( che ha chiuso tutti i laboratori presenti nelle strutture pubbliche dell’ASL della provincia di Brindisi) che sta mandando in tilt l’Ospedale Perrino di Brindisi, frutto di tagli sconsiderati sulla pelle dei cittadini.

Venerdi 14 giugno u.s. presso l’aula dell’università di Palazzo Nervegna a Brindisi il Presidente della Regione Puglia Emiliano insieme al sindaco di Brindisi Riccardo Rossi hanno firmato la convenzione per la costruzione del nuovo palazzetto a Brindisi (cosa alquanto improbabile visto l’iter finanziario e procedurale che vorrebbero seguire) e qualche giorno prima sempre il Presidente Emiliano ha annunciato per l’anno prossimo l’arrivo a Brindisi del MEDIMEX International Festival and Music Conference. Premesso che tutte le iniziative volte alla crescita sportiva, turistica musicale artistica e culturale meritano la massima attenzione, il fatto che lo stesso Emiliano “casualmente” si ricordi del nostro territorio a meno di un mese dalle elezioni regionali, dopo il silenzio assordante di quasi quattro anni a cui ci aveva abituato lui e la sua maggioranza a trazione PD su tante problematiche che attanagliano Brindisi e la sua provincia, è quanto meno sospetto!

I cittadini brindisini si sarebbero aspettati, come l’aspettano da anni, una conferenza stampa del Presidente Emiliano insieme al sindaco Rossi magari per annunciare tutte quelle iniziative volte alla drastica riduzione dei giorni che un cittadino brindisino comune deve aspettare per poter fare una visita o un esame diagnostico che spesso e volentieri è vitale per lo stesso, o la riapertura degli indispensabili laboratori analisi nell’ex ospedale Di Summa di Brindisi e in altri centri della provincia di Brindisi. Magari ci sbalordiranno nei prossimi giorni! Certo è che il sindaco di Brindisi Rossi (in passato oppositore duro e puro ed acerrimo contestatore del PD e delle politiche sanitarie regionali del Presidente Emiliano) in qualità di Presidente della Conferenza dei sindaci della provincia di Brindisi avrebbe dovuto e potuto dimostrare tutta quella autorevolezza politico istituzionale per contrastare le scellerate politiche di tagli sconsiderati alla sanità che tanto male stanno facendo ai pugliesi ed in particolare ai brindisi. Ma il sindaco Rossi evidentemente si accontenta di un palazzetto (che mai si farà) e di un evento musicale per lavarsi la coscienza davanti ai propri concittadini, che intanto continuano a soffrire ed in molti casi a morire per l’inefficienza di un sistema sanitario pubblico regionale ormai al collasso e fuori controllo!

Dott. Massimiliano Oggiano

Capogruppo FdI

Vicepresidente del Consiglio Comunale di Brindisi