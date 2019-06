TORNA A MESAGNE IL MEDIT SUMMER FASHION

Glamour, eleganza, stile: torna per la 12esima edizione, la passerella del MeditSummer Fashion, l’evento più esclusivo della bella stagione che, ancora una volta, donerà quel tocco di classe al Cuore Messapico.

L’appuntamento è per il 20 luglio in piazza Orsini del Balzo, un Fashion show presentato da Anthony Peth, conduttore di Rai 2 e La7, e Daniela Mazzacanedel TgNorba24che, nella prima parte della serata, vedrà protagonisti otto stilisti emergenti contendersi il podio di migliore creazione: Giuseppe Mattucci, Illari Durante, Rinkey Lenti, Noemi Giannotta, DesirèScarafino, Olimpia Cappuccio, Mario D’Andria, Bibiana Parisi.

Otto creazioni tributo a uno stilista famoso scelto dai giovani che calcheranno la passerella davanti a una prestigiosa giuria composta da nomi dell’editoria e del mondo della moda di fama internazionale, che decreterà i tre vincitori del podio.

Presidente della giuria, l’ex enfante prodige della moda che ha intriso i suoi abiti di una ricercatezza e un fascino che va al di là del tempo e delle stagioni delle collezioni, Anton Giulio Grande. Con lo stilista delle dive, il fiore all’occhiello del giornalismo italiano che ha coccolato il pubblico con charme e savoir-faire inarrivabili, la straordinaria Silvana Giacobini che riceverà il premio alla carriera giornalistica e di scrittrice.E poi ancora i nomi eccellenti che compongono la giuria: Grazia Pitorri giornalista, conosciuta nel mondo internazionale del jet set, Umberto Garibaldi, editore e creatore del magazine RedCarpet, un progetto editoriale web e cartaceo nato dalla volontà di dar vita ad una rivista di attualità nella quale trovano spazio racconti di viaggio, arte, cultura, entertainment e life style del nostro paese.

E poi, ancora, Marianna Miceli titolare dello show room Mad Mood Milano – Lecce (che ha messo a disposizione due premi importantissimi per gli stilisti emergenti), Vincenzo Merli, presidente della F&M, e curatore della griffe Egon Von Fustemberg.Meri Marabini, regista di sfilate di griffe importanti e Marina Corazziari, creatrice orafa riconosciuta a livello internazionale con molte onorificenze.

La seconda parte del Fashion Show vedrà calcare la passerelladalle creazioni di cinque brand e stilisti già consolidati: Atelier Dama di Adriana Dama,Varon Couture di Giordana Varon, Massimo Orsini Couture, Annamaria Caprioli Fashion, e Arianna Laterza Couture. A chiudere la serata, due momenti magicila sfilata di gioielli dedicata al mediterraneo (creata in esclusiva per l’evento) da Marina Corazziari la quale ha creato sculture gioiello per gli ospiti.

Infine la sfilata per la prima volta in Puglia, con la collezione del Maestro Anton Giulio Grande.

Il Make Up e l’Hair Style verranno curati da un team di professionisti: Iris Schiavone, Accademia Make Up Lab, Mino Cisternino e Clara Perta, Tiziana Lamanuzzi, Barbara Screti, Alessandra Longo, Serena Sole.

Tutto inizierà il 19 Luglio con l’inaugurazione del Percorso Enogastronomico e Artigianale che si terrà in Piazza Dei Commestibili,tre serate all’insegna dei prodotti tipici, musica, degustazioni e balli che coinvolgeranno i visitatori.

Per aver sostenuto con fiducia la manifestazione si ringraziano:

Iris Schiavone Accademia Make Up Lab –Mesagne,

Maria Maddalena Sardella Gran Bazar – Latiano,

Mad Mood Milano –Lecce per aver messo a disposizione i premi per gli stilisti emergenti.