BRINDISI.Democrazia energetica e turismo esperienziale: il Comune di Brindisi capofila in due proposte progettuali Interreg IPA

Nella giornata di ieri, 20 giugno, si è chiusa la candidatura delle proposte progettuale relativa alla target call pubblicata in data 4 aprile 2019 nell’ambito del Programma di cooperazione territoriale europea Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020.

Il bando dispone di risorse finanziarie per 13 milioni di euro per il finanziamento di progetti di cooperazione in Italia (Puglia e Molise), in Albania e in Montenegro.

Il Comune di Brindisi ha partecipato all’iniziativa candidando diverse proposte e, in particolare, come capofila, si è fatto promotore dei seguenti due progetti:

CO-CLEAN: CO-designed and implementation of loCal sustainable energy action per il bando progetti ordinari;

EXCELLENT: Cross-Border Experience for a Sustainable Tourism Development in the Programme Area per il bando small project.

Il progetto CO – CLEAN ha come tema l’energia, in particolare la promozione di pratiche e strumenti innovativi per ridurre le emissioni di carbonio e altri inquinanti, migliorare l’efficienza energetica nel settore pubblico e incrementarel’uso di energie rinnovabili.

Il partenariato del progetto CO – CLEAN è così costituito dal Comune di Brindisi come capofila e da altri due partner italiani: il Comune di Racale (LE) ed il Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Bifero (Molise); partner albanese è il Comune di Valona, mentre partner montenegrino è il Comune di Berane.

Il Comune di Brindisi, in particolare, in caso di finanziamento del progetto, attuerà un’azione pilota ispirata ai principi della democrazia energetica con l’obiettivo di costituire a livello locale una cooperativa energetica, una comunità di cittadini prosumer in grado di produrre da fonti rinnovabili l’energia necessaria al proprio fabbisogno.

Il progetto Excellent invece ha come tema il turismo, in particolare la gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale nell’ottica di potenziare il turismo sostenibile transfrontaliero ed aumentare l’attrattiva dei beni naturali e culturali per rendere più sostenibile ed efficiente lo sviluppo economico delle aree interessate dal programma.

Per affrontare questa sfida il Comune di Brindisi, capofila del progetto, insieme al partner albanese (il Centro Regionale per lo sviluppo e per la Cooperazione), ha previsto, in partnership con Airbnb Italia, la realizzazione di un’Accademia sul Turismo Esperienziale. L’attività si realizzerà attraverso workshop destinati ad operatori del turismo da svolgersi a Brindisi e in Albania sulle strategie turistiche innovative e sostenibili.

“La partecipazione del Comune di Brindisi – precisa l’assessore alla Programmazione economica Roberto Covolo, coordinatore per l’amministrazione della partecipazione alla call Interreg – agli avvisi di cooperazione transfrontaliera risponde a due obiettivi: mirare al reperimento di risorse economiche per avviare progetti sperimentali in settori strategici per l’amministrazione comunale (come l’energia e ed il turismo) e rinsaldare alleanze con altre realtà istituzionali, associative ed economiche dell’area adriatica per rafforzare la dimensione di Brindisi come porta d’Oriente, città aperta allo scambio, al dialogo e alla collaborazione”.