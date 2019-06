BRINDISI.Le associazioni, movimenti e comitati ambientalisti chiedono all’ Amministrazione Comunale di Brindisi la dichiarazione di “ stato di emergenza climatico e ambientale”

La Consigliera di maggioranza Livia Dell’ Anna presenta un apposito Ordine del Giorno.

Emergenza climatica – ambientale in provincia di Brindisi, e non solo. Uno scenario non scoperto certamente ora, ma un dato di fatto “incontrovertibile” ormai da molti anni, anche se qualcuno ( ma in minoranza…..) si ostina a dichiarare il contrario.

Un preoccupante “ stato dell’ arte” ben conosciuto dall’ attuale Amministrazione Comunale e maggioranza di Brindisi ; del resto,proprio il Sindaco Riccardo Rossi,sin dai tempi della militanza nel movimento No Al Carbone e poi come leader di Brindisi Bene Comune e sui banchi di opposizione, è stato sempre protagonista di importanti battaglie e istanze sul fronte ambientale.

E ora, visti tra l’ altro gli ultimi dati aggiornati preoccupanti, movimenti, associazioni, comitati ambientalisti, chiedono al primo cittadino la dichiarazione di “ stato di emergenza climatica – ambientale in provincia di Brindisi”. Un’ istanza significativa da una parte, dall’ altra una presa di posizione sotto il profilo ambientale che dovrà essere assunta dall’ amministrazione e il Comune di Brindisi. Secondo gli ultimi dati forniti dall’ Onu, “ l’ umanità ha tempo sino al 2030 per limitare l’ incremento della temperatura a 1.5 ° C, per evitare danni irreversibili al clima, ottenibile con scelte individuali, comunitarie e con un mutamento di rotta nel comparto industriale a cominciare dall’uscita dalla combustione di tutti i fossili”.

In sostanza, gli ambientalisti chiedono al Comune di Brindisi “ un significativo atto di responsabilità, per avviare un percorso condiviso in cui siano attuate le giuste misure e politiche che vadano concretamente nella direzione della salvaguardia della salute dei cittadini e di un concreto contrasto ai cambiamenti climatici “. E poi “ nell’ agenda e nelle competenze dell’ Amministrazione Comunale, siano evidenziati e realizzati i concetti e principi di giustizia ambientale e climatica” ed anche “ . I costi della transizione non devono gravare sulle fasce più deboli della popolazione ma devono essere sostenuti soprattutto da chi ha causato maggiormente i danni ambientali; infine di invitare tutte le istituzioni territoriali, a partire dalla Regione Puglia e dal Governo della Repubblica, a varare analoghi provvedimenti”.

E intanto la Consigliera di maggioranza Livia Dell’ Anna, tra l’ altro Presidente della Commissione Ambiente, ha già presentato e fatto protocollare un apposito Ordine del Giorno sulla richiesta di “ dichiarazione dello stato di emergenza ambientale – climatica”.

“ Auspico e sono convinta che si tratti di una grave problematica che riguarda tutte le comunità, un importante Ordine del Giorno che sia approvato e votato da tutto il Consiglio Comunale”.