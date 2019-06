PON LEGALITA’ 2014/2020: 500 MILA EURO PER IL PROGETTO COMUNALE “SANMICHELEGALE”

NASCERA’ LA CASA DELLA MUSICA.

E’ stato finanziato il progetto “SanMicheLegale” presentato dal Comune di San Michele Salentino nell’ambito dell’Avviso promosso dal Ministero dell’Interno PON Legalità 2014-2020 destinato ad interventi di recupero e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata in Regione Puglia.

Il progetto servirà per attivare la Casa della Musica, laboratori creativi di prodotti locali e del legno realizzando delle figure simbolo del centro come brand di legalità e di nuove opportunità nonché un centro di assistenza psicologica, sostegno scolastico e pedagogico.

Il bene confiscato oggetto dell’intervento, per il cui recupero è stato riconosciuto un finanziamento pari a € 508.879,91 si trova in via della Repubblica ed è composto da 4 appartamenti in discreto stato di conservazione delle dimensioni di circa 85 mq raggiungibili dal cortile.

Inoltre, sul lato esterno della strada sul fronte di via della Repubblica vi è un locale commerciale di circa 180 mq in discreto stato manutentivo.

L’ intervento prevede la manutenzione straordinaria, con modifiche della distribuzione interna degli spazi mediante demolizione di tramezzi, rifacimento impianti elettici, manutenzione degli impianti idrici e fognanti, rifacimento dei rivestimenti interni ed esterni finalizzata alla rifunzionalizzazione dell’ immobile nonché all’adeguamento energetico dell’edificio. Saranno, inoltre, sostituiti gli infissi con altri altamente performanti dal punto di vista termico.

“Siamo profondamente soddisfatti per questo risultato – commenta il Sindaco Giovanni Allegrini – perché in quel sito, così come abbiamo detto e scritto in campagna elettorale, nascerà la Casa della Musica. Si trasformerà, quindi, in luogo di accoglienza, sostegno, sviluppo locale e spazi di co-working, polo di crescita ed educazione alla legalità. L’ intervento non resterà un mero intervento finalizzato alla ristrutturazione del bene concentrato sugli aspetti edili bensì vengono ripensati gli spazi, resi funzionali ed accoglienti. Un valido investimento nella forma­zione nell’ ottica di sviluppo comunitario in termini di occupazione e di inclusione sociale a lungo termine. Ringrazio l’arch. Emanuela Gervasi che si è occupata della progettazione e gli Uffici che hanno lavorato in sinergia per ottenere questo finanziamento. L’ennesimo insieme ai 200 mila euro per la Community Library, 300 mila euro per il Centro Raccolta Materiali ed 1 milione di euro per l’ex Scuola Carlucci per la quale, proprio in questi giorni, la Regione Puglia ha dato parere positivo per i lavori che vedranno la nascita di un Centro polivalente per diversamente abili. Sono tutte azioni concrete che questa Amministrazione sta portando avanti per la crescita di San Michele. E siamo solo all’inizio.”

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale.