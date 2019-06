San Vito dei Normanni: servizio straordinario di controllo del territorio.

Denunciata una persona per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. effettuate 5 perquisizioni, 14 le auto controllate con 35 persone identificate, di cui 12 di particolare interesse operativo, 5 i soggetti monitorati sottoposti a misure cautelari e di prevenzione.

I Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni e dei reparti dipendenti hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio, al contrasto dell’attività illecita di rifiuti, nonché al controllo della circolazione stradale sulle arterie interessate da maggior traffico per prevenire e reprimere condotte di guida che mettono in pericolo l’incolumità pubblica. Il servizio attuato nell’ambito del territorio della Compagnia non ha comunque trascurato le aree periferiche e balneari nonché le contrade rurali. Nel corso delle attività, i militari hanno deferito in stato di libertà, per gestione illecita di rifiuti e guida senza patente, un68enne di San Vito dei Normanni, sorpreso alla guida del proprio ciclomotore Ape 50, sprovvisto del patentino di guida perché mai conseguito, intento a trasportare rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi peraltro sprovvisto del prescritto formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) e dell’iscrizione del ciclomotore all’albo dei “Gestori Ambiente per la Puglia”. Il mezzo e i rifiuti sono stati sottoposti a sequestro. Il formulario di identificazione dei rifiuti (cosiddetto FIR) è un documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore e al destinatario. È uno dei tre strumenti – insieme al MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) e al registro di carico e scarico dei rifiuti – previsti al fine di controllare e contabilizzare il flusso della produzione dei rifiuti speciali. Si precisa che la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non necessita di compilazione del FIR.

Nel complesso, i Carabinieri hanno eseguito 5 perquisizioni personali, identificato 35 persone di cui 12 di particolare interesse operativo, controllato 14 autoveicoli oltre a 2 esercizi pubblici. Sono state controllate 5 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione, ed elevate 10 contravvenzioni al codice della strada, privilegiando quelle violazioni che concretizzano pericolo per gli stessi conduttori mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica.