Vieste (Fg).Domenica 30 giugno, le “Eccellenze di Capitanata” saranno protagoniste del backstage di Radionorba Battiti Live 2019 a Vieste.

Saranno circa 70 gli artisti che da domenica 30 giugno si alterneranno, per cinque domeniche consecutive, sul grande palco del Radionorba Battiti Live 2019, l’evento musicale itinerante ormai più atteso dell’estate italiana.

Il grande show sarà presentato da Alan Palmieri, direttore artistico di Radionorba e dello stesso Radionorba Battiti Live, e da Elisabetta Gregoraci, e la prima tappa sarò proprio domenica 30 giugno sul nostro Gargano, a Vieste con un grande palco che sarà allestito in piazza Marina Piccola. Poi si proseguirà verso Brindisi (7 luglio), Trani (14 luglio), Gallipoli (21 luglio) e Bari (28 luglio).

Battiti Live sarà in onda in prima serata su Italia 1.

Lo straordinario cast artistico di questo 2019 vedrà alternarsi sul palco viestano: Mahmood, Il Volo, Gigi D’Alessio, Guè Pequeno, Boomdabash, Giusy Ferreri. Irama, Elodie e Levante, Mondo Marcio, Fred De Palma, Ana Mena, Luchè, Gabry Ponte,

Il Comune di Vieste e Radionorba hanno fortemente voluto trasformare questa serata anche in una vetrina di promozione del territorio, affidandosi alle professionalità dell’APS Only Food per trasformare le note delle Eccellenze di Capitanata in una meravigliosa sinfonia di sapori e profumi del Made in Puglia.

All’Associazione, dopo una serie di eventi di successo rivolti all’estero (Giappone prima e Emirati Arabi poi), è stato affidato il coordinamento di un vero e proprio percorso enogastronomico multisensoriale allestito per l’occasione nel backstage del grande palco, dove gli ospiti potranno vivere un’esperienza territoriale grazie all’entusiasmo e allo spirito imprenditoriale delle aziende locali della rete associativa di Only Food.

Saranno allestiti, dunque, nel backstage per tutto il pomeriggio di domenica diversi angoli di degustazione: “dei prodotti da forno” con il Panificio Frasca Rocco di Foggia, “dei salumi” a cura dei Salumi Salcuno di Poggio Imperiale, “del casaro” con Alfonso Iadarola di Foggia che preparerà live le mozzarelle, “delle bevande” con lo spumante di Cantine Teanum di San Paolo di Civitate, la birra di grano duro di Rebeers di Foggia e lo spumante di Casa Primis di Stornarella, “dei dolci” a cura di Luigi Giannotti di Bovino, “dei profumi” di Aquapulia di Vieste.

Ad integrare quest’abbondanza di prodotti enogastronomici Only Food ha pensato di coinvolgere un team collaudatissimo di chef: Pietro del Gaudio, Giuseppe Scarlato e Simone de Meo. Ai tre moschettieri il duplice compito di preparare piatti freddi per lo staff tecnico dell’evento e dare vita ad uno show cooking serale con la pasta e il farro di Terre Lucane di Lucera, i pomodori e la salicornia dell’Azienda Agricola Turco di Lesina, l’olio extravergine d’oliva di Oleificio Cericola di Foggia, i pesti e le marmellate di Mangiati La Puglia di Lesina.

Un angolo ricco di prelibatezze che esprimeranno tutta l’autenticità enogastronomica di Capitanata e che lasceranno agli ospiti tutto il sapore della nostra beneamata Puglia!