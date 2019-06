AEROPORTI, CONGEDO: “BENE RISULTATI AdP MA ANCORA MOLTI GAP DA COLMARE IN SALENTO”

Sono dati estremamente interessanti quelli risultanti dal bilancio consuntivo 2018 di Aeroporti di Puglia, che fanno segnare un aumento di 3,7 milioni di euro dell’utile, +54% rispetto all’anno precedente. Sono evidentemente risultati rispetto ai quali non possiamo che ritenerci estremamente soddisfatti.



Proprio in questi stessi giorni, Confindustria, delineando un piano di sviluppo per il Salento, ha messo in evidenza come l’Aeroporto del Salento, quello di Brindisi, risulti notevolmente sottoutilizzato, rispetto allo scalo barese, pur servendo un area estremamente vasta, come quella del Grande Salento.

Mi sembra perfino superfluo evidenziare come si tratti di una importantissima infrastruttura strategica, fondamentale per lo sviluppo del territorio. Il suo funzionamento a scartamento ridotto non può che riverberarsi in una drastica riduzione delle prospettive socio-economiche e della competitività del nostro Salento. Ciò che auspico, quindi, è che questi risultati di gestione, con il consistente utile conseguito, possano mettere AdP nelle condizioni ottimali per investire in maniera considerevole nel potenziamento dello scalo salentino. Confidiamo che la Regione vorrà attivarsi al più presto per colmare questo profondo gap infrastrutturale.

Così Erio Congedo, consigliere regionale Fratelli d’Italia Puglia.