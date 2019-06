AL VIA AL XVII EDIZIONE DI SA.FI.TER (SALENTO FINIBUS TERRAE). DAL 3 AL 9 LUGLIO TRA SAN SEVERO, SAMMICHELE DI BARI E SAVELLETRI – FASANO

La bellezza del cinema in piazza a unire cittadini e territori. Nel circuito della diciassettesima edizione del Sa.Fi.Ter – Salento Finibus Terrae – Film Festival Internazionale Cortometraggio, debuttano i comuni di Sammichele di Bari e Savelletri – Fasano e torna, questa volta come apertura, il comune di San Severo.

Il festival di cinema itinerante, unico nel suo genere in Europa, è in programma quest’anno dal 3 al 9 luglio nelle tre località scelte con la consueta maestria della direzione artistica del regista e ideatore Romeo Conte e con l’organizzazione della sua Events Production.

Anche quest’anno saranno alcuni degli angoli più suggestivi della Puglia a ospitare schermo e sedie sotto il cielo stellato per quello che non è solo un festival di cinema, ma anche un grande spettacolo: in una settimana saranno proiettati 6 lungometraggi e 39 cortometraggi in concorso, realizzati da produzioni internazionali di Italia, Iran, Polonia, Francia, Serbia, Spagna, Gran Bretagna e Germania.

Sarà una settimana intensa in cui gli appassionati potranno fare una vera e propria scorpacciata dei più recenti lavori di filmmakers e sceneggiatori, scelti con grande attenzione dal direttore artistico, sempre sensibile alle trasformazioni dei linguaggi cinematografici e dei temi trattati.

Non solo proiezioni: un altro punto di forza del festival è la capacità di creare dibattito su ciò che si andrà a vedere. Per ogni serata, infatti, sono previsti incontri con ospiti del cinema e dello spettacolo che dialogheranno con il pubblico.

“Il cortometraggio è un genere che può sembrare di nicchia, ma che attrae tantissimi neofiti alla macchina da presa così come i grandi registi – commenta Conte -. Non è un esercizio semplice quello di trasmettere emozioni intense e condensare storie e situazioni in un filmato estremamente più breve rispetto al classico film. E durante le serate ce ne saranno per tutti i gusti”, assicura. Quattro le categorie in concorso: Diritti umani, Corto Italia, Mondo corto, Commedia in corto. Ad ogni città ospitante è dedicata una categoria e ognuna concluderà la manifestazione con la premiazione dei corti migliori per le proprie sezioni. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Sa.Fi.Ter – Salento Finibus Terrae – Film Festival Internazionale Cortometraggio è un’iniziativa della Regione Puglia Assessorato Industria Turistica e Culturale a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 realizzata dallaFondazione Apulia Film Commission (Apulia Cinefestival Network), ideata e organizzata dalla Events Production, in collaborazione con il Comune di San Severo, il Comune di Sammichele di Bari, l’Associazione Egnathia e La Torre Bianca di Fasano. Ha il patrocinio del Comune di San Severo, del Comune di Sammichele di Bari, dell’Associazione Egnathia e del Touring Club Italiano. È realizzato in collaborazione con l’Associazione L’arte nel Cuore, Addictive Idease l’Associazione La Città dei Colori.

Main Sponsor: Stefano Ricci, U-Boat Italo Fontana e Klinve Gioielli Cinetici. Sponsor: Bruno Palmegiani Designer e Toyota Concessionaria Aquilano per il servizio auto di San Severo. Sostenitori: Concessionaria Moving Center Group per il servizio auto di Sammichele di Bari, Concessionaria Nuova Auto 3 per il servizio auto di Fasano, Le Moki Milano, Pelosi Shop, VKA, Ristorante De Gustibus di San Severo, Salumeria Da Bergantino, Acqua delle Puglie, Epoque by Egon Furstenberg e TreCi Salotti che allestiranno i Movie Village di San Severo, Sammichele di Bari e La Torre Bianca di Fasano, Stravola Gioiellieri di San Severo, i prodotti di Nonno Vittorio, Pastificio Cardone, Carni Più, Il Fagiano Eventi e Catering di Fasano, Carlo Sardano Pasticceria, Cinzia Olearia di San Severo, I Giardini San Biagio, Gioielleria Abete di Fasano, Acqua Orsini Sorgente di Puglia, Sabatini Gin, Hotel Esperia per la tappa di Sammichele di Bari e Hotel Sierra Silvana per la tappa di Fasano. Per la tappa di San Severo gli omaggi floreali sono realizzati da I fiori di Valeria. I premi SAFITER sono realizzati da Camilla Bacherini, i premi SAFITER teste di aquila sono di Stefano Ricci. Media Partners: Red Carpet Magazine, Cineclandestino, Sharing TV, Quartieri.media, San Vito In, FilmFreeway.

PROGRAMMA

Si parte il 3 luglio a San Severo, in provincia di Foggia. Qui alle 21.00, in piazza del Municipio, la serata sarà aperta dalla proiezione dello spot Mica scemo di Antonio Palumbo prodotto dall’associazione “Vinci con noi”. Dopo un breve incontro con gli autori partirà, alle 21.15, sempre in piazza del Municipio, la vera e propria serata con la proiezione di 11 cortometraggi in concorso per la sezione Diritti umani.

Il 4 luglio ci si sposta nel Teatro Comunale Giuseppe Verdi, dove alle 17.30: verranno proiettati i 9 corti della sezioneCorto Italia. La serata continua alle 21 in piazza Municipio, con la prima proiezione del film, fuori concorso, “Detective per caso” di Giorgio Romano. Seguirà l’incontro con gli autori e la proiezione del cortometraggio fuori concorso “Sveglia” diMatteo Branciamore. Nell’ultimo giorno del Festival a San Severo, il 5 luglio alle 21 in piazza Municipio, la serata prevede tre momenti: si parte con la visione del film, fuori concorso, “A mano disarmata” di Claudio Bonivento. Successivamente ci sarà la premiazione dei cortometraggi proiettati nei giorni precedenti e a chiudere il dibattito con gliautori.

Il 6 luglio il festival approda a Sammichele di Bari e dà appuntamento alle 21 ai piedi del Castello Caracciolo, in piazza Castello, per la proiezione del film fuori concorso “Non ci resta che il crimine” di Massimiliano Bruno. A seguire, come di consueto, l’incontro con gli autori.

Il giorno seguente, il 7 luglio, all’interno dell’Auditorium del Castello Caracciolo, piazza Castello, ore 18, partirà la proiezione della sezione Mondo Corto con 8 lavori in concorso. Alle 21, sempre in piazza Castello, si continua con la proiezione del film “Il vizio della speranza” di Edoardo De Angelis, con la premiazione dei corti per la sezione Mondo corto e l’incontro con gli autori.

La XVII edizione del Sa.Fi.Ter si conclude nei due appuntamenti di Fasano: l’8 luglio alle 21 nella suggestiva cornice deLa Torre Bianca, in contrada Coccaro, partirà la proiezione del film, fuori concorso, “Il bene mio” di Pippo Mezzapesa e a seguire l’incontro con gli autori e la proiezione del cortometraggio fuori concorso “Wash me!” di Francesco Prisco con Massimiliano Gallo. Alle 23.30 si proseguirà con la Notte Bianca del Cinema che vedrà protagonisti gli ultimi 11 cortometraggi in gara, per la sezione Commedia in corto.

La serata conclusiva è il 9 luglio alle 21, sempre presso La Torre Bianca con la proiezione del film “In viaggio con Adele” diAlessandro Capitani, la premiazione dell’ultima sezione di corti in gara e l’incontro con gli autori e gli ospiti presenti.