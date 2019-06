BRINDISI.CIA – COLDIRETTI – CONFAGRICOLTURA:svolta, presso la Prefettura di Brindisi, la riunione di costituzione ed insediamento della Sezione Territoriale del Lavoro Agricolo di qualità

Si è svolta oggi, presso la Prefettura di Brindisi, alla presenza di S.E. Il Prefetto dr. Umberto Guidato, la riunione di costituzione ed insediamento della Sezione Territoriale del Lavoro Agricolo di qualità, prevista dalla Legge 199 del 2016, articolo 8, recante disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del capolarato, intermediazione illegale e sfruttamento del lavoro in agricoltura.

La direzione ed il coordinamento del tavolo è affidato alla Direzione dell’INPS che ha partecipato alla riunione con la Direzione Provinciale, nella persona del dr. Amodio e con la Direzione Regionale, nella persona della Dr. Sciarrino.Le parti Sociali (sindacati e organizzazioni datoriali) hanno espresso compiacimento sulla costituzione ed insediamento del tavolo, tra le prime Province in Italia, la seconda in Puglia, ed annettono, alle funzioni che la Legge attribuisce:

-politiche attive del lavoro;

-contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva;

-organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale;

-assistenza dei lavoratori stranieri immigrati;

-un ruolo strategico e funzionale al contrasto efficace dello sfruttamento e della piaga del capolarato.

Liberare le donne e gli uomini dalle conclamate schiavitù, rare, ma, purtroppo, presenti anche nel nostro territorio, in uno con il sostenere l’impresa onesta ed operosa nell’impegno competitivo globalizzato, sono gli obiettivi che le Organizzazioni Sindacali e le Organizzazioni Professionali assumono per restituire dignità al lavoro imprenditoriale e subordinato in agricoltura. Sarà cura della Direzione INPS di Brindisi procedere, nei prossimi giorni, alla convocazione del tavolo per la definizione del piano operativo delle attività da sviluppare, anche in sinergia con la Regione, gli Enti Locali e i Centri Territoriali per l’impiego, sulla necessità di fare incontrare efficacemente domanda ed offerta di lavoro fornendo servizi di sostegno, anche trasportistici.