Dell’Olio ambasciatrice della Puglia nel Mondo. M5S: “Chiederemo report su incarico in vista di un eventuale rinnovo

Nota dei consiglieri del M5S Puglia.

“Apprendiamo dalla stampa che l’avvocatessa Nancy Dell’Olio è stata nominata ambasciatrice della Puglia nel Mondo. Un incarico peraltro retribuito con 6000 euro al mese. Perché conferire questo incarico a una figura in alcun modo legata alla Puglia? Francamente le origini biscegliesi e l’averci vissuto per qualche mese ci sembrano un po’ poco. Non mettiamo in dubbio curriculum e capacità professionali della Dell’Olio, ma per rappresentare la Puglia nel mondo uno dei titoli da esaminare avrebbe dovuto essere proprio il legame con la nostra terra, che invece sembrerebbe non essere stato preso in considerazione da PugliaPromozione. Ci lascia perplessi anche il fatto che i giornali stranieri dessero per possibile la nomina già dai primi giorni di maggio, mentre la stessa, da quanto leggiamo, abbia deciso di partecipare alla selezione solo i primi giorni di giugno. Vigileremo e chiederemo un report dei risultati ottenuti in questi mesi di durata dell’incarico, visti i 35mila euro che costerà ai pugliesi e soprattutto in vista di un eventuale rinnovo. I soldi dei cittadini non vanno sprecati”.