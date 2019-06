SAN PIETRO V.CO – COSTITUITO IL COORDINAMENTO CITTADINO DI “SENSO CIVICO PER LA PUGLIA”

“Senso Civico per la Puglia” si struttura a San Pietro Vernotico, uno dei centri da cui è partita l’azione politica di questo movimento.

Nei giorni scorsi si è svolta una affollata assemblea di coloro che hanno aderito all’iniziativa e si è proceduto con la elezione (avvenuta all’unanimità) del coordinamento cittadino.

Ne fanno parte Valentina Carella (consigliere comunale di senso Civico), Luisa Guido, Vincenzo Cagnazzo, Fabrizio Carella, Giusy Caputi e Fabrizio Lomascolo.

Dopo di che si è proceduto con la nomina (anche in questo caso all’unanimità) di Fabrizio Carella come coordinatore cittadino di “Senso Civico per la Puglia”.

Nei prossimi giorni il coordinamento tornerà a riunirsi per stilare un programma di iniziative da promuovere nei prossimi mesi e per dare continuità a quelle già avviate, a partire dalle azioni a sostegno dei cittadini che attendono ancora una soluzione del problema-cimitero.