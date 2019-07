BRINDISI.INAUGURAZIONE_NEL MARE DELL’INTIMITÀ. L’archeologia subacquea racconta il Salento

Il 5 luglio, nell’inedita cornice dell’Aeroporto di Brindisi, verrà inaugurata la mostra Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta il Salento, promossa e organizzata dalla Regione Puglia in collaborazione con Aeroporti di Puglia, ENAC, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brindisi Lecce Taranto, Comune di Brindisi e Dipartimento Beni Culturali dell’Università del Salento.

La mostra verrà presentata al pubblico venerdì 5 luglio alle ore 21, al Museo Archeologico "F. Ribezzo" di Brindisi; faranno seguito, a partire dalle 22.30, visite guidate presso l'Aeroporto condotte dalla curatrice, Rita Auriemma: per accreditarsi per le visite, inviare entro il 4 luglio ore 12 il proprio documento d'identità a info@nelmaredellintimita.it

Il porto ieri, l’aeroporto oggi, sono le porte, i gate di accesso alle comunità e ai paesaggi, inestimabili ricchezze di questa regione. La storia che la mostra racconta è la storia antica del Salento, del suo rapporto indissolubile con il mare, del suo essere approdo per tutte le genti e porta d’Italia. La racconta in un modo nuovo e in un posto nuovo, attraverso quel patrimonio nascosto nel fondo del mare che conserva memoria di contatti, scambi e contaminazioni.

Perché questa mostra è solo l’inizio di un viaggio, che prosegue idealmente e materialmente nel territorio e nei musei del Salento, dove la scoperta continua.