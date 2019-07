BRINDISI.Lavoro, Formazione e qualificazione Professionale, Riqualificazione. Incontro presso la sede “Inpuglia”.

Lavoro, Formazione e qualificazione Professionale, Riqualificazione : temi e problematiche a cui l’ Ente di Formazione INPUGLIA ( presieduta dal Direttore Rino Piscopiello) continua a dare la massima attenzione. Venerdì scorso, presso la sede brindisina di INPUGLIA, incontro con alcuni tecnici Anpal su : “ Incentivi per le Imprese e studi professionali che ospitano giovani studenti “.

Lavoro, opportunità, Formazione, Qualificazione e Riqualificazione Professionale . Sono tematiche e problematiche ( sempre di strettissima attualità, anche e soprattutto in una Regione come la Puglia dove il lavoro continua purtroppo a rappresentare un’ emergenza drammatica), a cui l’ Ente di Formazione INPUGLIA ( diretta da Rino Piscopiello) continua a dare la massima attenzione, attraverso corsi di formazione, iniziative, proposte da condividere con le istituzioni e tutte le parti in causa.

E venerdì scorso, presso la sede brindisina in Via Seneca, 65, INPUGLIA ha organizzato un importante incontro, a cui hanno partecipato alcuni tecnici dell’ Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro Anpal Servizi, rappresentanti di studi professionali e imprenditori , sul tema : “ Incentivi per le Imprese e gli Studi Professionali che ospitano giovani studenti”.

Come si può vedere, i giovani ancora al centro dell’ attenzione, in un contesto sociale – occupazionale che rimane molto difficile ma, proprio attraverso un percorso di sinergia e condivisione, può ricevere istanze e risposte positive.

“ Per quanto ci è possibile, INPUGLIA cerca sempre di dare la massima attenzione alle tematiche e problematiche riguardanti il lavoro, la formazione e qualificazione professionale – ha affermato il Direttore INPUGLIA Rino Piscopiello . I cittadini cercano lavoro( giovani, cinquantenni che il lavoro l’ hanno perso e sperano in una ricollocazione nel difficilissimo e complicato Mercato del Lavoro), ma vogliono e devono essere informati nella maniera più giusta, più consona tra l’ altro alle loro istanze ed esigenze. L’ iniziativa che abbiamo organizzato ha voluto coinvolgere alcuni tecnici dell’ Anpal , tra cui Giovanna Natali, per discutere e confrontarsi tra l’ altro sui nuovi strumenti legislativi che in sostanza sostituiranno l’ Alternanza Scuola – Lavoro, per spiegare le modalità di attivazione e attuazione. Proprio Anpal sta supportando il dialogo tra il mondo della scuola e le imprese, che è fondamentale per preparare proprio il terreno all’ inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”,

Poi,Rino Piscopiello entra nello specifico di un’ iniziativa che è solo l’ inizio di un percorso da approfondire e condividere con le istituzioni, le associazioni di categoria, il tessuto imprenditoriale, gli studi professionali, le stesse organizzazioni sindacali. “Obiettivo di questa iniziativa è quello di favorire l’ accesso dei giovani nel mondo del lavoro sin dagli anni in cui ognuno di loro è impegnato negli studi delle Scuole Superiori. In questi anni di studio, iniziano praticamente a farsi anche un’ idea del lavoro che vorranno fare da adulti, avranno quindi la possibilità, grazie a questa occasione, di mettersi alla prova sulle abilità lavorative e sulle possibili passioni professionali. Verrà facilitato l’ ingresso nel mondo del lavoro, sia da lavoratori dipendenti che da autonomi, il percorso formativo che realizzeranno li agevolerà nella scelta di futuri studi universitari e nella valutazione che dovranno fare durante la fase di ricerca del lavoro nella propria città, regione o all’estero “.

Foto e video Marcello Altomare