La brindisina Ilaria Antelmi delegato Aces Europe per la Puglia

“Lo sport fattore importante di integrazione sociale e promozione del territorio. Già iniziati i sopralluoghi a Potenza, candidata città dello sport 2021”

La brindisina Ilaria Antelmi è stata nominata delegata di Aces Europe per la regione Puglia da Gian Francesco Lupattelli, presidente dell’associazione no profit che ha sede a Bruxelles e che dal 2001 consegna il premio di European Capital of Sport.

“Ringrazio il presidente per questo incarico di enorme responsabilità”, dice Antelmi in questi giorni impegnata a Potenza, capoluogo candidato a diventare città dello sport 2021. “Lo sport resta fattore importante per l’integrazione sociale ed è occasione per la promozione del territorio e al tempo stesso per il miglioramento della qualità di vita, sia di chi lo pratica, che delle comunità che si candidano a diventare città dello sport”, sostiene la brindisina, già candidata al Parlamento europeo per la Lega con Salvini.

“Potenza ha presentato la propria candidatura come città, essendo una realtà che conta più di 25mila abitanti. Come componente della delegazione, ho partecipato assieme al presidente ai primi sopralluoghi per verificare le condizioni degli impianti sportivi: siamo già stati al Pala Rossellino, allo stadio Viviani e abbiamo visitato anche la piscina Montereale e il campo scuola di Macchia Romana”.

Sono previsti sopralluoghi anche al centro Principe Umberto e all’Oliver Club. “Al termine, la commissione consegnerà la propria valutazione, espressa attraverso un voto, alla commissione europea di Bruxelles. Le conclusioni dovrebbero essere rese note alla fine del prossimo mese di settembre”, prosegue Ilaria Antelmi. “In caso di ammissione, Potenza sarà chiamata a ospitare almeno 36 eventi sportivi di primo livello”.

Il riconoscimento relativo all’European City Of Sport è una realtà dal 2007, mentre quello riservato alle Town, vale a dire i municipi sotto i 25mila abitanti, esiste dal 2010. Dal 2014 c’è anche il titolo di European Community of Sport che si riferisce all’unione di più Municipi.

Aces assegna questi riconoscimenti secondo principi di responsabilità e di etica. L’attività dell’associazione è riconosciuta dalla Commissione Europea nel Libro Bianco (articolo50).