Università di Bari, PcE: “Auguri al nuovo rettore Stefano Bronzini”

“Auguri di buon lavoro al nuovo rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini.

Il mondo accademico potrà contare, ancora una volta, su un autorevole professionista nel solco della costante crescita che ha portato l’Ateneo a scalare le classifiche nazionali per la qualità dell’offerta formativa e a posizionarsi tra i migliori centri di ricerca. Un ringraziamento ad Antonio Uricchio per l’eccellente lavoro svolto e per gli ottimi risultati conseguiti in questi anni”.

Così in una nota i consiglieri regionali de La Puglia con Emiliano, Paolo Pellegrino, Alfonso Pisicchio e Giuseppe Turco