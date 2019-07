Commissione di studio sulla criminalità, Turco: “Auguri di buon lavoro al riconfermato presidente Rosa Barone”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro alla collega Rosa Barone (M5S) per la riconferma alla presidenza della Commissione speciale di inchiesta sulla criminalità organizzata.

Come rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere di mantenere alta la guardia su tutte quelle forme di corruzione e di stampo mafioso che minano il tessuto sociale ed economico della nostra Puglia. Certo, abbiamo ancora pochi mesi di lavoro essendo vicini alla naturale scadenza della legislatura, ma possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo, e nei limiti dei poteri che il legislatore ci assegna, nel solco di quel proficuo lavoro svolto nella prima fase della commissione, con autorevoli spunti e confronti arrivati dai procuratori ma anche di figure simbolo della lotta alle mafie, come don Luigi Ciotti. Per questo ho deciso con il mio voto favorevole di riconfermare la collega Barone perché credo che su tematiche così delicate non debbano mai esserci né divisioni e né strumentalizzazioni politiche”.

Così il consigliere regionale de La Puglia con Emiliano, Giuseppe Turco.