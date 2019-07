PSR, VENTOLA: L’ASSESSORATO SOSPENDE IL SECONDO BANDO. E’ UNA BUONA NOTIZIA PER GLI AGRICOLTORI PUGLIESI

Il consigliere regionale di Direzione Italia, Francesco Ventola, aveva presentato una mozione per bloccarlo

“L’aver bandito un secondo avviso per una Misura 4.1a del PSR lo consideravamo una scelta sciagurata, l’ennesima a danno di settore in ginocchio. Per questo avevamo fatto appello al presidente Michele Emiliano, attraverso una mozione, perché accogliesse la nostra proposta di sospenderlo e dar seguito allo scorrimento delle graduatorie, così come riviste dal Tar.

“Per questo oggi non possiamo che salutare in modo positivo la notizia che giunge dal Dipartimento Agricoltura, a firma del dirigente Luca Limongelli, che ‘sono in corso approfondimenti tecnici finalizzati ad individuare le più utili azioni da porre in essere per il perseguimento del target di spesa N+3 al 31.12.2019…riferite al complesso delle Misure 4 e 6. Alla luce di tale circostanza… è provvisoriamente sospeso, fino al 14 luglio p.v, …il secondo avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la sottomisura 4.1a’.

“Certo, la sciagurata gestione di questi anni, non potrà scongiurare totalmente il rischio di perdere i preziosi finanziamenti europei (la Puglia rischia di perdere a fine anno 171milioni di euro), ma quando meno i tecnici dell’Assessorato ci stanno provando a non perdere almeno tempo”.