Cuore di Donna, Luisa Corna testimonial della campagna “La prevenzione ci sta a Cuore”

È Luisa Corna il volto della campagna di raccolta fondi “La prevenzione ci sta a Cuore”, che sarà presentata alla stampa e alla città, Lunedì 15 Luglio alle ore 19,00 negli spazi del Ristorante “Al pontile” presso il Marina di Brindisi.

La campagna lanciata dall’Associazione Cuore di donna, punta alla raccolta fondi per l’acquisto e la successiva donazione al Distretto senologico della Asl di via Dalmazia, di un software che consentirà di effettuare mammografie con mezzo di contrasto in casi per i quali è necessario un approfondimento per la formulazioni di diagnosi certe.

La CESM, così si chiama la tecnologia, in Puglia al momento è disponibile solo a Bari e questa di Brindisi sarebbe la seconda installazione nella regione. Si tratta di un obiettivo ambizioso per il raggiungimento del quale, l’Associazione Cuore di donna, intende coinvolgere tutte le forze del territorio. Il viso rassicurante della showgirl Luisa Corna, è stato scelto persupportare una campagna già avviata nei mesi scorsi con diverse iniziative sul territorio.

Alla conferenza stampa, durante la quale saranno forniti i dettagli utili per supportare la raccolta fondi, saranno presenti Tiziana Piliego, Referente del Gruppo operativo Brindisi dell’Associazione, il dott. Alessandro Galianosenologo radiologo, responsabile UOD Senologia interventistica Asl Brindisi,Tiziano Mele, ideatore della campagna e la testimonial Luisa Corna.