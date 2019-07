DUC Alto Salento: il distretto dell’attrattività, centralità delle produzioni. Domani convegno a Carovigno.

Il distretto dell’attrattività, centralità delle produzioni tipiche del territorio tra valorizzazione e prospettive. Si terrà giovedì 11 luglio, ore 19.30, in piazza Nzegnaa Carovigno, il convegno organizzato dal DUC ALTOSALENTO incollaborazione con l’Amministrazione Comunale.

L’iniziativa, alla quale parteciperanno i soggetti coinvolti nel progetto del DUC Alto Salento come l’amministrazione comunale e associazioni di categoria (Confesercenti e Confcommercio), sarà un’occasione per fare un bilancio del lavoro già svolto e per presentare le azioni di rilancio in programma per l’immediato futuro.

Il confronto è aperto, oltre che agli esercenti, anche alle associazioni che operano sul territorio. Interverranno il Sindaco, Massimo Lanzilotti, il delegato al DUC, Antonino Camporeale, Antonio D’Amore, Confesercenti Puglia, e Giuseppe Chiarelli, ConfCommercio Puglia; Concluderà i lavori Giuseppe Marchionna, coordinatore DUC Provincia di Brindisi.