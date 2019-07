Legambiente Brindisi:osservazioni su verifica osservazioni impianti energetici

Copia delle osservazioni su verifica di assoggettabilità a VIA per nuova centrale a ciclo combinato dell’ENEL e su richiesta di VIA ordinaria per nuovo impianto con 8 motori endotermici di A”A.

I sempre più frequenti effetti devastanti dei mutamenti climatici rendono più gravi i due progetti citati che hanno una motivazione comune, quella di cercare i finanziamenti, che pagheremo tutti in bolletta, previsti dai programmi di pseudo transizione energetica.

ENEL può realizzare un impianto di 1680 Mw alimentato a metano e, con grave superficialità, non presenta un progetto per il gasdotto, non presenta un piano di demolizioni e bonifiche, espande pericolosamente gli insediamenti a ridosso della falesia, non presenta vere analisi di rischio e sugli impatti su ambiente, aree protette e salute.

A2A presenta un progetto con le stesse gravi lacune, prospetta addirittura 8 ciminiere ognuna alta 37 metri e non tiene in alcun conto le disposizioni del documento programmatico preliminare del PUG che prescrivevano la restituzione dell’area per attività retroportuali.

La Puglia esporta più del 50% della sua produzione elettrica, ciò che rende assurde le motivazioni degli impianti ed il riferimento al capacity market, oltre al rinnovato asservimento del territorio che le imprese elettriche vorrebbero portare avanti.

il “carbon free” vuol dire uscita dalla combustione del carbonio e non semplicemente “cool free”. Si invita a leggere attentamente le dettagliate osservazioni allegate.

per CTG, Forum Ambiente Salute e sviluppo, Fryday for future, Medici per l’ambiente,Italia Nostra,

Legambiente, No al Carbone, Notap brindisi, Salute Pubblica, WWF,

legambiente Brindisi