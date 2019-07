MALTEMPO E DANNI IN PUGLIA, CONGEDO: “LA REGIONE VALUTI L’ITER PER LO STATO DI CALAMITA’”

La Regione Puglia valuti l’iter per dichiarare lo stato di calamità per le zone della Puglia colpite in queste ore da grandinate e nubifragi con conseguenti danni alle colture. Ritengo ci siano tutte le condizioni perché la Regione faccia il punto della situazione con i Sindaci dei comuni maggiormente colpiti e valuti concretamente l’opportunità di avviare l’iter per la richiesta, al Governo nazionale, dello stato di calamità.

Fratelli d’Italia quindi si unisce al grido di allarme delle associazioni affinché si scongiuri quanto accaduto l’anno scorso, quando i danni del maltempo hanno messo in ginocchio le aziende e le colture con gravi ritardi nel ristoro degli agricoltori. Mi auguro altresì che, in ogni caso, la Regione voglia fare la sua parte intervenendo a sostegno dei territori, dei cittadini ed in particolare degli agricoltori che hanno inevitabilmente subìto un grave colpo per loro attività.

Così Erio Congedo, consigliere regionale Fratelli d’Italia Puglia.