Francavilla Fontana, 15 luglio 2019: Cerimonia commemorativa della scomparsa del Maresciallo Ordinario Antonio DIMITRI M.O.V.M..

Alle 20.00 di lunedì 15 luglio 2019, con gli onori resi al Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, Generale di Brigata Alfonso Manzo, alla presenza del Procuratore della Repubblica del capoluogo, Dottor Antonio De Donno, del Prefetto di Brindisi Dottor Umberto Guidato, del Vescovo della Diocesi di Oria, S.E. Monsignor Vincenzo Pisanello, e con la partecipazione di altre Autorità civili e militari della provincia, ha avuto luogo a Francavilla Fontana la cerimonia di commemorazione del Maresciallo Ordinario Medaglia d’Oro al Valor Militare Antonio Dimitri.

Alla cerimonia hanno presenziato i genitori del decorato, signorFlorenzo (Appuntato dei Carabinieri in congedo) e signora Anna Lucia, rappresentanze delle Sezioni della provincia dell’Associazione Nazionale Carabinieri(colleghi non più in servizio, la maggior parte in pensione) e un folto numero di cittadini. Nel corso della commemorazione è stata data lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare, resi gli onori ai Caduti e deposta una corona di alloro nei pressi della targa commemorativa già presente sul luogo dell’eccidio, benedetta da S.E. Monsignor Vincenzo Pisanello, Vescovo della Diocesi di Oria.

La cerimonia si è conclusa con il saluto del Sindaco della città, Avvocato Antonello Denuzzo, l’intervento commemorativo del Comandante Provinciale, Colonnello Giuseppe De Magistris e l’allocuzione del Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, Generale di Brigata Alfonso Manzo.

Il discorso del Sindaco della città di Francavilla Fontana

Rivolgo il mio saluto a tutte le Autorità e ai gentili ospiti che sono qui convenuti anche quest’anno, a testimoniare l’affettuosa considerazione verso la Città di Francavilla Fontana.

Una presenza, la vostra tanto più ambita e significativa, quanto più austera vuole essere la cerimonia; una presenza per la quale esprimo a nome dell’Amministrazione comunale gratitudine e l’assicurazione che, anche dalla vostra adesione, sapremo trarre la forza per il nostro cammino.

Il mio sentito ringraziamento per la sua partecipazione anche a S.E. il Vescovo, alle Associazioni combattentistiche e d’arma e alla banda “Giuseppe Verdi”.

Un forte abbraccio ai genitori del M.llo.

È con animo deferente e commosso che prendo oggi la parola in questa occasione, in questo luogo, nel cuore della nostra Città, per rievocare ciò che avvenne in quella tragica giornata, che è ancora ben vivo nella memoria della nostra comunità, che fu scossa da un’ondata di partecipazione addolorata.

Richiamare alla mente quella grande espressione collettiva di cordoglio ci aiuta a comprendere che la memoria di un Carabiniere che ha dato la vita per il nostro Paese non appartiene soltanto alle Forze Armate, né alle Istituzioni, né ad una parte politica, ma è patrimonio dell’intera collettività.

Se non è compito del Sindaco fare bilanci o tracciare i lineamenti di nuovi possibili interventi in settori come quello delle mafie e della criminalità organizzata, credo che un Sindaco possa raccogliere qualche breve riflessione sulla ricorrenza di oggi e, attraverso il ricordo, confermare l’attualità del messaggio che il M.llo ci ha trasmesso.

Dimitri si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato, ovvero tra coloro che sono stati barbaramente uccisi da menti bieche e mani assassine, ma il cui sacrificio è valso a dare un esempio di vita intensa, di fedeltà incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che rappresentano un modello da seguire senza incertezze nella lotta contro tutte le illegalità.

Ma io vorrei che fosse la speranza il filo conduttore di questo mio intervento, il punto di partenza e la conclusione che affido a ciascuno di noi, rappresentanti delle Istituzioni e cittadini.

Parlo di speranza perché ho potuto constatare in questo primo anno del mio mandato che la presenza dell’Arma nel territorio di Francavilla Fontana è improntata alla più ampia apertura nei confronti della popolazione locale. Qui i Carabinieri non appaiono come una forza occupante, rinchiusa nel suo fortino ai margini dell’abitato, ma come una presenza discreta e dialogante, fianco a fianco con la gente del luogo, che ne condivide un’altissima considerazione per il valore e l’impegno.

Quelli che passano da Francavilla, da questo posto del Sud, sono i Carabinieri che la finzione del cinema e della letteratura hanno consegnato alle folle, quali i custodi della legge e dello Stato nella periferia più domestica o più lontana.

Ma la verità è che da qui sono passate generazioni intere di Carabinieri che qui si sono preparati alla durezza della vita quotidiana, all’amore per un dovere che tutto pospone, anche la famiglia, alla difesa dell’inerme, ad un sacrificio che molto spesso non paga, al divenire un uomo quando l’anagrafe dice che sei ancora un ragazzo.

Carabinieri originari di terre lontane, che non sono venuti qui a Francavilla per combattere in difesa di un loro particolare interesse o di un loro campanile; hanno prestato qui con onore e disciplina il proprio servizio perché erano cittadini di una terra più grande, l’Italia, e difensori di una bandiera più grande, quella tricolore.

D’altra parte potrei fare riferimento ai valori della “tradizione” dell’Arma; di una tradizione che parla di squadroni e sciabole, di tappe del Risorgimento, di briganti, di bende e di sangue.

Ma la realtà incalza ogni giorno per dirci della sua brutalità. Ogni giorno la storia prevale sulla tradizione.

Limitando le nostre riflessioni al periodo che coincide con la storia repubblicana del nostro Paese, possiamo considerare per esempio che la nostra Costituzione, che ogni giorno noi difendiamo nei nostri rispettivi ruoli, ha visto tra i suoi artefici più autentici 2115 Ufficiali, Sottufficiali e Carabinieri caduti ed altri 6500 feriti; e, fra tutti, i nostri martiri di Cefalonia, delle Fosse Ardeatine, di Radicofani, di Fiesole.

E’ per questo che Autorità comunali, regionali, scolastiche sono giunte ad intitolare, a tanti nostri Carabinieri martiri, strade, piazze, scuole, aule, ospedali d’Italia, appunto perché ovunque la storia prevalesse sulla “tradizione”, perché i giovani sapessero, capissero come e quanto – al di là delle fiabe – si possa dare senza calcolo, con generosità, perché gli altri sopravvivano, perché la libertà trionfi.

Poco distante da qui si trova via Salvo d’Acquisto, quasi che voglia dirci che quando per la salvezza del nostro prossimo è necessario il tributo della vita, lui è con noi.

La toponomastica celebrativa ci offre un prezioso strumento per perpetuare anche la memoria del sacrificio del M.llo: da quel giorno questa piazza, uno dei luoghi più importanti per la vita pubblica della nostra Città, è associato, indelebilmente, al ricordo di quest’uomo coraggioso e fedele.

Lo dovevamo al M.llo Dimitri, ai suoi familiari, ma ancora di più lo dobbiamo a quei valori di pace, giustizia, libertà, democrazia, incarnati, oggi come allora, dall’azione quotidiana dei nostri Carabinieri nelle più difficili realtà del Paese.

Viva l’Arma dei Carabinieri!

Viva l’Italia!

Intervento commemorativo del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi.

Signor Generale, Eccellenza Reverendissima Monsignor Pisanello, Signor Prefetto, autorità e gentili ospiti qui convenuti a testimoniare l’affetto verso la città di Francavilla Fontanae l’Arma dei Carabinieri, ringraziola locale Amministrazione Comunale per aver fortemente volutointervenire a questo evento, insieme ai sempre presenti colleghi in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che abbraccio fraternamente.

Questo legame speciale – definirlo affetto è riduttivo – riproponel’esclusività del rapporto che unisce la nostra amata Nazione ele sue Comunità, in primis i Comuni, ai Carabinieri. Oltre duecentoanni di storial’hanno reso ancora più saldo,purtroppo anche per il tanto sangue versato da commilitoni come Antonio Dimitri. È una storia esaltante che, dal 13 luglio 1814, accompagna la vita della Nazione e dei suoi 8.093 Comuni, affidati a 5.521 Stazioni e 64 Tenenze. Esse, come qui a Francavilla Fontana, sono il cuore della nostra Organizzazione, l’essenzialità del presidio territoriale, simbolo identitario dello Stato solidale e prossimo.

Oggi, Antonio Dimitri avrebbe avuto 52 anni. Figlio di Carabiniere – saluto affettuosamente il papà Florenzo e la mamma, la cara signora Anna Lucia -era nato a Castellamare di Stabia in provincia di Napoli il 7 aprile 1967. Giunto al Nucleo Operativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisiil 9 maggio 2000, proveniente dalReparto Operativo del Comando Provinciale di Roma, subito si distingue per intelligenza, professionalità, bontà d’animo e tanto coraggio, tant’è che anche quel maledetto 14 luglio di19 anni fa, non esita a offrirsi volontario per svolgere un pericoloso servizio antirapina teso a intercettare un gruppo di criminali che stava imperversando nella zona. Proprio in quei giorni, lo stato lanciava inesorabile la sua controffensiva l’“Operazione Primavera”. Pochi mesi prima, i Finanzieri De Falco e Sottile erano stati uccisi a Jaddico, il 22 febbraio 2000. Nel 1990, invece, a Ceglie Messapica, in circostanze analoghe, cadevail Carabiniere Angelo Petracca.Chiunque, come mi è stato riferito da diversi cittadini Francavillesi presenti ai fatti, anche qualcuno di noi oggi presente a questa commemorazione, sarebbe potuto rimanere vittima di un proiettile vagante, come la povera signora Anna Rosa Tarantino, barbaramente uccisa a Bitonto nel dicembre2017. Antonio lo sapeva, ma NON ha esitato a intervenire .

Erano le 15.00: tutto si consuma in un attimo,a pochi metri da qui. Il Maresciallo Dimitrinota usciredi corsa da quella che all’epoca era la “Banca Commerciale Italiana” due uomini parzialmente travisati che trascinano con sé, facendosene scudo, dueostaggi.

Antonio, senza alcuna esitazione, si para davanti ai due malfattori, arma in pugno.

I delinquenti fingono di arrendersi e di posare le armi a terra, distraendo Antonio, che intenzionalmente non aveva sparato, per non colpire gli ostaggi. In questo frangente, un terzo criminale, nascostosi in una macchina insieme a un quarto complice, cogliendolo alle spalle , da distanza estremamenteravvicinataesplode proditoriamente contro il nostro commilitonesette colpi di fucile a pallettoni, sette colpi ,ferendolo mortalmente, per poi, codardo , fuggire insieme ai suoi complici.

Antonio aveva 33 anni.

Per aver donato la propria vitanella circostanza, al Mar. Ord. Antonio Dimitri è stata concessa la massima onorificenza al Valor Militare, la Medaglia d’Oro alla Memoria, compendiata nella seguente motivazione[1]:

“Con ferma determinazione e insigne coraggio, affrontava due malviventi in flagrante rapina in un istituto di credito che tentavano, armi in pugno, di guadagnare la fuga, facendosi scudo di due ostaggi. Rinunciava all’uso dell’arma in dotazione per non mettere a repentaglio la vita degli ostaggi e intimava la resa ai malfattori, ma veniva raggiunto mortalmente dai colpi proditoriamente esplosi da un terzo rapinatore appostato all’esterno dell’istituto. Chiaro esempio di ardimento ed elette virtu’ militari, spinti fino all’estremo sacrificio.”Francavilla Fontana (BR), 14 luglio 2000[2].

Ragazzi, Autorità, Signore e Signori, dal 1814 contiamo9.684caduti. Essi, come Antonio- dal Risorgimento, alla lotta al banditismo e ai conflitti mondiali, dal contrasto al terrorismo eversivo alla lotta al crimine anche mafioso, dalle missioni internazionali al soccorso nelle calamità – hanno silenziosamentescritto con il loro sangue pagine di eroismo e sacrificio. Questo è il loro lascito, testimonianza di vicinanza, prossimità ai bisogni deicittadini, ma anche baluardo inesorabile e intransigente contro ogni forma di criminalità. E anche per non vanificarequesto sangue versato, Noi Carabinieri continueremo a non dare “quartiere” a queste oscure e vili “forze del male”, consci del privilegio che abbiamo di servire in prima linea lo Stato , le Istituzioni, la Giustizia, la legalità . È un privilegio che non ripagheremo mai abbastanza. Ma essere Carabiniere significa anche e soprattutto saper donare alla Comunità, saper servire la Comunità, saper rischiare per la Comunità, saper dare tutto sé stessi alla Comunità .

Ma il nostro impegno non basta : è indispensabile il consenso della gente, che deve esaltare i propri valori genuini, ancestrali, sacri, nonché combattere per difendere la propria dignità, ritrovandosi unita sotto un’unica Bandiera, un’unica Patria .

Ebbene, io credo che oggi ci siano tutti gli elementi per iniziare un nuovo cammino insieme : perché,fino a quando la nostra Patria potrà contare su Eroi come Antonio Dimitri e sulla gente di Francavilla Fontana,l’Italia potrà continuare a sorridere e a sperare.

Viva Antonio Dimitri!

Viva l’Arma dei Carabinieri!

Viva l’Italia!

[1]Picchetto attenti!Presentatsciab!

[2]Picchetto fiancsciab! Riposo!