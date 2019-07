STAZIONE DI BRINDISI – OGGI, SU INIZIATIVA DEL PRESIDENTE VIZZINO, LE RISPOSTE DI RFI

Su iniziativa del Presidente Mauro Vizzino, si è riunita stamani la quinta Commissione consiliare della Regione Puglia, allo scopo di ascoltare da un delegato di Rete Ferroviaria Italiana le motivazioni alla base del nuovo assetto della stazione ferroviaria di Brindisi.

All’audizione erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Il delegato di RFI ha fornito ampie rassicurazioni circa il mantenimento degli standard di sicurezza della stazione centrale di Brindisi, anche a seguito dell’entrata in funzione dei nuovi processi di automazione. In risposta alle richieste dello stesso Presidente Vizzino, del Sindaco Rossi e dei rappresentanti sindacali, il delegato di RFI ha affermato che il processo di trasferimento ad altra sede delle unità di lavoro impiegate a Brindisi fino a sabato scorso sarà graduale e sarà completato solo quando tutte le innovazioni saranno verificate con puntualità nella loro funzionalità.

Il Presidente Vizzino, in ogni caso, ha informato i presenti delle volontà di continuare a monitorare ciò che sta avvenendo nella stazione di Brindisi, sia per quanto riguarda il futuro dei lavoratori interessati che per il mantenimento degli standard di sicurezza, soprattutto in riferimento al transito dei treni merci provenienti dalla zona industriale di Brindisi.