BRINDISI.Roberto Covolo e Davide Agazzi ospiti a Ciccio Riccio per intervista su avvio laboratorio innovazione urbana a Palazzo Guerrieri: comunicato stampa e foto

Lunedì 22 luglio alle ore 23, l’assessore alla programmazione economica del Comune di Brindisi Roberto Covolo e il project Manager Davide Agazzi saranno ospiti della trasmissione di Ciccio Riccio Radi@zioni, curata e condotta da Mimmo Saponaro, per parlare del nuovo laboratorio di innovazione urbana della città di prossimo avvio a Palazzo Guerrieri, nel centro storico della città.

Il progetto, che sarà presentato ufficialmente dall’amministrazione comunale proprio a Palazzo Guerrieri martedì 23 luglio alle 18.30, prevede un articolato impiego di spazi, formazione, sostegno alla costruzione di alleanze e contributi economici messi a disposizione dalla Regione Puglia grazie a un programma di attività della durata di diciotto mesi, da luglio 2019 a dicembre 2020.

Nel corso della trasmissione, oltre ad affrontare le tematiche legate al progetto, in una conversazione con Saponaro gli ospiti si intratterranno anche su vari altri argomenti toccando anche la musica – in sintonia con lo specificità dello storico programma radiofonico – con la proposta di brani appositamente selezionati dagli stessi Covolo e Agazzi, in un clima improntato a leggerezza e cordialità.

La puntata potrà essere seguita in diretta radio FM su Ciccio Riccio e in live streaming su www.ciccioriccio.it lunedì 22 luglio a partire dalle ore 23.00.

Brindisi Bene Comune ricorda inoltre che l’evento di presentazione del nuovo laboratorio di innovazione urbana presso palazzo Guerrieri del 23 luglio è aperto al pubblico ed invita la cittadinanza tutta a partecipare.