BARI.Spiagge sicure: Lega, risultati testimoniano efficacia operazione Viminale. In Puglia 17 nuove assunzioni, 3 nuovi mezzi e oltre tremila beni sequestrati.

“Grazie ai 420mila euro di finanziamento stanziati dal Ministero dell’Interno, 10 comuni pugliesi hanno potuto rinforzare la propria presenza sul territorio e dare risposte sia a quei cittadini che da tempo chiedono maggiore sicurezza ma anche a commercianti e imprenditori che durante l’estate combattono sempre contro la concorrenza sleale.

Questo è un segno non solo della vicinanza ma anche dell’attenzione ai territori del Ministro Salvini, che ringraziamo per aver rinnovato questa brillante iniziativa”. A dichiararlo i parlamentari pugliesi della Lega, On. Anna Rita Tateo con On. Rossano Sasso e Sen. Roberto Marti, insieme al commissario regionale della Lega in Puglia, On. Luigi D’Eramo. “I dati del primo report sull’operazione Spiagge sicure per il 2019 in Puglia – hanno proseguito – sono una chiara ed evidente dimostrazione che dare un supporto concreto ai territori aiuta alle Forze dell’Ordine nello svolgimento il proprio lavoro e soprattutto che questa operazione porta risultati. Al 30 giugno infatti sono stati sequestrati 3.323 beni per circa 6mila euro di valore e comminate 27 sanzioni, inoltre ci sono state 17 nuove assunzioni di personale stagionale della Polizia locale e sono stati acquistati 3 mezzi” hanno concluso i parlamentari leghisti.