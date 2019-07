Puglia.Censimento impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Approvata proposta M5S. Laricchia: “Così potremo programmare le politiche regionali”

Approvata in IV Commissione Consiliare la proposta di legge del M5S a prima firma della consigliera Antonella Laricchia per il “Censimento e mappatura degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici”.

“L’obiettivo del censimento – spiega la pentastellata – è programmare le politiche regionali in materia ambientale. Abbiamo migliorato il testo accogliendo anche gli spunti arrivati da Confindustria nel corso delle audizioni in Commissione, ad esempio prevedendo il censimento di tutti gli edifici pubblici per capire quanti siano quelli non ancora dotati di impianti di produzione di energia da rinnovabili. Potremo così fare una mappatura che ci permetterà di comprendere la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili, la diminuzione dei consumi di energia prodotta da fonti non rinnovabili e di conseguenza, attuare una migliore programmazione possibile delle politiche regionali in questo settore. Si tratta di un modello che prende spunto dall’esperienza dell’Amministrazione di Roma Capitale nel 2017, a cui abbiamo aggiunto ulteriori proposte grazie ai suggerimenti arrivati dagli iscritti alla Piattaforma Rousseau”.

Tra i dati da censire per ogni impianto ci sono quelli sull’obsolescenza, finalizzato a sollecitare i titolari ad una corretta manutenzione e quello sull’efficiente conduzione.

“Le iniziative avviate da Comuni e Regione per assicurare efficienza e regolare funzionamento degli impianti – conclude la consigliera – saranno inoltre riportate nella relazione annuale che la Giunta dovrà presentare alla Commissione consiliare sullo stato di attuazione della legge. Vogliamo dare vita a una seria programmazione regionale sull’energia, vista la totale inefficienza della Giunta anche su questo tema fondamentale per lo sviluppo della Regione”.