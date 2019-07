Liste di attesa nella sanità, PcE presenta mozione: “Si attui il Piano Regionale per la fase preparatoria agli interventi chirurgici”

“A marzo scorso abbiamo scritto una buona pagina per la sanità pugliese sull’odioso e intollerabile fenomeno delle liste di attesa. Che, purtroppo, continuano a registrarsi in diverse zone della Puglia.

Ma crediamo che si possa, anzi si debba, ripartire dal principio ispiratore di quel testo iniziando a monitorare le tempistiche sui flussi di pazienti. In primis sui ricoveri, soprattutto nella fase preparatoria, spesso farraginosa e indefinibile per i tempi necessari all’esecuzione degli esami clinici propedeutici all’intervento in sala operatoria”.

Lo affermano i consiglieri de La Puglia con Emiliano, Paolo Pellegrino, Alfonso Pisicchio e Giuseppe Turco(primo firmatario) nella mozione urgente depositata nelle scorse ore sull’attuazione del Piano Regionale di governo delle Liste di Attesa.

“Un piano – spiegano i tre consiglieri – che rispetto alle procedure operative per la gestione dei ricoveri programmati prevede una serie di adempimenti, partendo dalla chiamata del paziente per il pre-ricovero. Una fase essenziale per valutare le condizioni generali del paziente, ottimizzarne le condizioni, definire i trattamenti più appropriati e informare il paziente per ridurre lo stato d’ansia, i dubbi e le incertezze su ciò che lo attende in sala operatoria”.

“Bene – sottolineano i consiglieri regionali-. Anche questa fase va governata e monitorata sui tempi per questo la nostra mozione, rivolta al presidente e nonché assessore alla Sanità, Michele Emiliano, prevede il monitoraggio di quanto stabilito dal Piano Regionale di governo delle liste di attesa, soprattutto garantendo la reale presa in carico del paziente nella fase pre-preparatoria, con particolare riferimento agli interventi di maggiore complessità”.

“Crediamo – concludono – che questa mozione possa essere di stimolo alla piena attuazione della nostra legge regionale per evitare attese su attese, soprattutto a carico di chi attende interventi chirurgici di una certa delicatezza e complessità”.