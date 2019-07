Mesagne (Br).Aspettando il “Mercatino del Gusto in Masseria”

Grande fermento in Puglia in attesa della ventesima edizione del Mercatino del Gusto, l’evento enogastronomico più importante del Mezzogiorno che come di consueto si svolgerà a Maglie (Lecce) dall’1 al 5 agosto 2019.

Per presentare il prestigioso appuntamento, due serate, “Aspettando il Mercatino del Gusto in Masseria”, che saranno occasione per ripercorrere vent’anni di impegno incondizionato che ha permesso la creazione, in Puglia, di un evento straordinario per bellezza e dimensione, la cui Reputazione – tema della rassegna di quest’anno – è ormai consolidata in Italia e all’estero.

Dopo la prima tappa a San Giovanni Rotondo, toccherà al territorio brindisino ospitare il secondo appuntamento di “Aspettando il Mercatino del Gusto in Masseria” domenica 28 luglio alle 20 presso l’hotel Tenuta Moreno, in agro di Mesagne. Al tavolo dei relatori Salvatore Santese, presidente dell’Associazione Mercatino del Gusto, il presidente di Federalberghi Brindisi e padrone di casaPierangelo Argentieri, il direttore di “Amazing Puglia” Fabio Mollica, l’esperta in sicurezza alimentare Sabina Rubini, Giusy Santomanco, conduttrice del Caffè letterario al Mercatino, Tania Di Benedetto di Taste&Tour per le Masserie Didattiche. Modera l’incontro la giornalista Rosaria Bianco.

Interverranno alla presentazione, tra gli altri, alcuni degli espositori del Mercatino come Teddy Liberato dell’associazione Triticum, tra i protagonisti a Maglie con lo spazio “Pasta Experience”; Tony Auro della pizzeria “Al mulino” con la puddica brindisina; Daniel Graziano del ristorante “Buonavita”; Carlo Ancona del birrificio artigianale Gruit; Francesco Lanzillotti della Comunità dei produttori caseari dell’Alto Salento; il rinomato salumiere di Cisternino Giuseppe Santoro; Mario Di Latte, responsabile dei produttori del Presidio del pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto; Ernesto Palma, che a Maglie firmerà una delle “Cene in Villa”; Ivan Conte di “Otri del Salento”; Filodea Nardelli di “Cantine Risveglio” ed altri per le cantine presenti nella Piazza del Vino del Mercatino.