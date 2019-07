TRASPORTI, FITTO: COLLEGAMENTO AEROPORTO BRINDISI, NESSUNA NOVITA’ O EURO IN PIU’ SOLDI GIA’ STRANZIATI E STRUMENTI GIA’ ADOPERATI OTTO ANNI FA

Dichiarazione del presidente del gruppo europeo ECR-Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto

“Leggo dichiarazioni con toni trionfalistici utilizzati dal ministro del Sud, Lezzi, e dal presidente della Puglia, Emiliano, per presentare un progetto relativo al collegamento dell’aeroporto di Brindisi con le città di Brindisi, Lecce e Taranto. Mi permetto di fare solo due considerazioni

“La prima: nel 2019 ci saremmo aspettati eventualmente l’inaugurazione dell’opera (lo Shuttle) visto che era stata finanziata con la delibera Cipe n.62 del 2011 e integrata con ulteriori finanziamenti, sempre del CIPE. Quindi questo Governo non ha finanziato un solo euro in più, per questo la conseguente domanda è: cosa ha fatto, o meglio non ha fatto la Regione in tutti questi anni, perché pur disponendo delle risorse non si è attivata?

“La seconda: non può che farmi piacere che da qualche mese non si fa altro che parlare del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) come se fosse un nuovo strumento inventato recentemente da questo Governo… vorrei solo ricordare semplicemente che è stato ideato e approvato con D. Leg. 88/2011. Otto anni fa”.