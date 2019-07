ALTA VELOCITA’ AL SUD, ZULLO: IL MINISTRO LEZZI LA SMETTA DI ESSERE LA GRILLINA DELLE CHIACCHIERE

Il presidente del gruppo regione di Direzione Italia, Ignazio Zullo, invita il ministro a non fare promesse elettorali

“Il ministro del Sul Barbara Lezzi crede di essere sempre in campagna elettorale e di essere la grillina delle chiacchiere finora spese inutilmente ed incoerentemente su TAP, ILVA ed altro e dopo più di un anno non ha ancora capito che è al Governo e che non deve fare promesse né annunci senza substrato di fattibilità tecnico-finanziaria.

“Ieri è stata a Brindisi e ai giornalisti che gli chiedevano del TAV ha risposto: che va fatto nel Mezzogiorno. E come non essere d’accordo? In Puglia non c’è l’Alta Velocità e non può dirsi Alta Velocità neppure la Bari-Napoli che aspettiamo da anni, si tratta di Alta Capacità ed è già tanto se finalmente ci viaggeremo sopra. Sulla linea adriatica i treni viaggiano in modo standard e non sono certo le carrozze del Freccia Rossa a farli andare alla stessa velocità di quelli che viaggiano sulla tratta tirrenica.

“E allora il ministro la smetta di dire chiacchiere elettorali facendo intendere che i finanziamenti europei previsti dal TAV Torino-Lione possono essere spostati a piacimento ‘giallo-verde’. Quei soldi sono vincolati a un progetto infrastrutturale che collega per altro l’Italia non con Lione ma con l’Europa, l’opera in parte è già stata realizzata e perché si completi l’Unione Europea ha stanziato altri finanziamenti.

“Se davvero vuole far viaggiare i meridionali, in modo particolare i pugliesi, con l’Alta Velocità si attivi a trovare in Europa gli stessi finanziamenti non quei finanziamenti. Siamo al Sud ma non abbiamo l’anello al naso: dopo TAV, TAP, ILVA, Doppio Mandato le promesse dei 5stelle stanno a ‘ZERO’! Avanti Ministro Lezzi, facci vedere quanto conti al Governo. Sì al Governo perché non sei più a sbraitare nelle piazze”.