“ Felicità è donare”, Al Bano testimonial per la campagna della Asl di Brindisi.

Essere un personaggio del mondo dello spettacolo, non vuol dire solo operare, fare qualcosa nel proprio ambito, ma rappresentare , anche e soprattutto, un esempio per la comunità.

Un esempio per le comunità, un amico “ propositivo”, attraverso il coinvolgimento in qualsiasi iniziativa che sostiene la vita, la salute, l’ambiente, il rispetto delle regole.

“ Felicità e’ donare” è il messaggio lanciato dalla campagna di sensibilizzazione e prevenzione lanciata dalla Asl di Brindisi per la donazione dil sangue e organi, di cui è testimonial Al Bano. Un’ iniziativa immediatamente accolta dal cantante di Cellino San Marco, che da sempre è particolarmente sensibile a certe problematiche che riguardano la salute e la prevenzione.

Una campagna, già avviata da tempo dalla Asl brindisina, che coinvolge anche la Regione Puglia e il Presidente Michele Emiliano. Al Bano e il Governatore pugliese, che mercoledì scorso hanno fatto visita al Centro Trasfusionale dell’ Ospedale Perrino di Brindisi, con la presenza, tra gli altri, del Direttore Generale Giuseppe Pasqualone .

Le parole di Michele Emiliano, sono di plauso e ringraziamento per l’ impegno e la partecipazione di Al Bano , e quest’ ultimo rimarca il significato e l’ importanza della donazione . “

“Ringrazio Al Bano – ha detto Emiliano – perché non lascia mai sola la Puglia in nessuna delle grandi questioni che costituiscono poi l’interesse dei nostri cittadini. Oggi, ancora una volta, mette tutto se stesso in questa campagna per invitare alla donazione degli organi e del sangue. La donazione degli organi ha un’utilità incredibile perché restituisce la vita alle volte anche a più persone”. “Donare – ha rilevato Al Bano – è un atto puro e generoso che appartiene alla sfera dei sentimenti dell’uomo e alla cultura della nostra gente del Sud. Ogni volta che coniughiamo questo verbo, ‘Donarè rafforziamo i legami con amici e parenti, ma quando questo gesto è rivolto ad una persona estranea esso ha un valore mille volte più grande”.

Si ringrazia per le foto Davide Cucinelli