BRINDISI.Rossi: “Per Parco Bove cabina di regia della Prefettura”

“Apprendo che per mercoledì il sedicente Comitato Parco Bove ha organizzato una manifestazione di protesta per i ritardi sulla consegna delle nuove abitazioni.

Tengo a precisare che questa amministrazione intende risolvere la situazione in maniera definitiva ed abbattere tutte le baracche abusive ancora presenti.

Tuttavia, come previsto dalla legge e come da indicazione della Regione Puglia, le nuove abitazioni saranno assegnate a conclusione di tutte le procedure che saranno definite e gestite dalla cabina di regia che, nel mese di settembre, si insedierà in Prefettura sotto la regia di sua eccellenza il prefetto Umberto Guidato.

In tale cabina di regia saranno presenti Comune, Regione e forze dell’ordine per esaminare ogni singolo caso. Questa procedura è un passaggio ineludibile in quanto previsto dalla normativa vigente. Ribadiamo che affermare che l’amministrazione non si stia interessando del problema è una notizia priva di fondamento”. Lo dichiara il sindaco Riccardo Rossi.