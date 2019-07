ANTONUCCI (F.I.) CHIEDE SPIEGAZIONI SULL’ASSENZA DI BRINDISI DALLA PROMOZIONJE TURISTICA DELLA PUGLIA

Livia Antonucci (F.I.) ha chiesto ed ottenuto l’intervento del Capogruppo regionale di Forza Italia Nino Marmo per far luce sull’assenza di Brindisi dallo spot di promozione turistica comparso sui led wall di Times Square.

Il Capogruppo di FI alla Regione, Nino Marmo, sensibile alle vicende di tutte le provincie pugliesi, ha subito presentato un’interrogazione al Governo-Emiliano per chiedere motivazioni sull’accaduto. Perché Emiliano e la sua giunta abbiano deciso di escludere quasi del tutto un territorio come quello di Brindisi, ricco di bellezze monumentali e naturalistico-paesaggistiche, oltreché di produzioni tipiche e di tradizioni secolari, rimane un mistero.

Eppure la campagna “Puglia Unexpected Italy” promossa dall’Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione, è stata pagata con i soldi di tutti i pugliesi. Brindisini inclusi.

“Auspico che il governatore Emiliano – ha affermato Livia Antonucci – abbia motivazioni serie e attendibili che possano giustificare questa disastrosa decisione. In caso contrario, come purtroppo credo, la volontà di Emiliano di mettere ombra sul territorio di Brindisi ha realmente preso piede e non si fermerà. Faccio un appello ai miei concittadini perché possano, orgogliosi del proprio territorio e di tutto ciò che questo offre, portare avanti una battaglia al fianco di chi realmente crede nel valore di Brindisi”.

Ecco l’interrogazione del capogruppo regionale di Forza Italia Nino Marmo

Al Sig. Presidente

del Consiglio Regionale della Puglia

SEDE

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Campagna integrata di promozione turistica “Puglia Unexpected Italy”.

Premesso che

L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione ha promosso la campagna “Puglia Unexpected Italy”.

Fino al 3 luglio prossimo sui led wall di Times Square a New York scorreranno tre video di 15 secondi ciascuno con immagini dei i siti turistici della Puglia;

Considerato che

Ad una prima ricognizione non sembrerebbero rappresentate alcune delle più significative località della nostra regione;

Assai limitata, quando non completamente assente, appare la presenza di Brindisi e della sua provincia;

Come ripreso anche dagli organi di stampa, lo spot #WeAreInPuglia “mostra il Tacco d’Italia dalla Capitanata fino al Salento passando per i trulli di Alberobello e Castel del Monte”, escludendo del tutto Brindisi e la sua provincia.

La campagna di promozione turistica è stata realizzata con i soldi di tutti i cittadini pugliesi;

Tutto ciò premesso è considerato, il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

Il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per sapere: