BRINDISI.ROMANO: UN RUOLO CENTRALE PER LA CITTADELLA DELLA RICERCA ALL’INTERNO DELLA ZES ADRIATICA

“Ritengo assolutamente condivisibile l’appello dell’ASI di Brindisi affinché venga riconosciuto un ruolo alla Cittadella della Ricerca nell’ambito della ZES interregionale del basso Adriatico”.



Lo afferma il Presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia Pino Romano, il quale si è dichiarato disponibile a sostenere l’inserimento della Cittadella tra le ultime aree ancora da assegnare nell’ambito della stessa ZES.

“La Regione Puglia – aggiunge Romano – non può e non deve trascurare le effettive potenzialità della Cittadella della Ricerca di Brindisi che ha spazi e strutture adeguati per ospitare le aziende del manifatturiero di nuova generazione, così come il Comitato di indirizzo della ZES. Solleciterò una presa di coscienza in questa direzione, coinvolgendo assessori competenti e Presidente della Giunta regionale. E’ una opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire se effettivamente c’è la volontà di far risorgere la Cittadella dopo anni ed anni di abbandono e di utilizzi poco collegabili alle finalità per cui la struttura di ricerca era nata”.