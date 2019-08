Brindisi Bene Comune: mettere fine alla questione Parco Bove è una delle scommesse di questa amministrazione. Poco più di un anno di lavoro contro decenni di vergogna.

L’amministrazione Rossi è da un anno impegnata a risolvere la vergognosa situazione di Parco Bove rimasta irrisolta da svariati decenni e dalle passate amministrazioni.

Solo grazie all’intervento dell’attuale Amministrazione Comunale in Regione Puglia si dà la possibilità a tutti i nuclei familiari che risiedono a Parco Bove di ottenere un appartamento dei 50 in costruzione al quartiere Paradiso.

I cittadini devono sapere, infatti, che inizialmente solo il 25% dei costruendi alloggi poteva essere assegnato ai residenti di Parco Bove. Per questo motivo soltanto 13 famiglie avrebbero avuto diritto all’abitazione di quelle residenti nelle fatiscenti abitazioni. E’ grazie all’interlocuzione con la Regione Puglia e alla determinazione dell’attuale Amministrazione nel voler definitivamente chiudere la vicenda, abbattendo anche tutte le baracche rimaste, che tutti i nuclei familiari possono avere la possibilità di ottenere una casa e non solo 13 come inizialmente previsto.

I primi di Settembre, come previsto dalla recente normativa nazionale, si insedierà in Prefettura la cabina di regia che valuterà le situazioni di tutti i nuclei familiari per giungere ad una corretta assegnazione degli appartamenti.

Tutto questo si è ottenuto in un solo anno di attività amministrativa, mentre la vecchia classe politica in oltre 40 anni ha promesso e sbandierato soluzioni nelle campagne elettorali senza giungere mai ad alcun risultato e spesso incancrenendo ancora di più la situazione.

Noi di Brindisi Bene Comune siamo invece assolutamente sicuri che lavorando seriamente l’amministrazione Rossi nei prossimi tre mesi risolverà definitivamente la vergognosa vicenda delle baracche di Parco Bove.

Brindisi Bene Comune