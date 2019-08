LECCE.“Nino Rota. Musica per il cinema”. Concerto a Oria dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento OLES, martedì 6 agosto, alle 21.30, in piazza Municipio. Ingresso libero

Omaggio a Nino Rota e alla musica da film con l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento OLES, martedì 6 agosto a Oria in piazza Municipio (ore 21.30), a ingresso libero.

Il concerto “Nino Rota. Musica per il cinema”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Oria e prodotto da OLES, è dedicato a una delle figure più significative della musica del ‘900 che in Puglia ha trovato la sua sede elettiva come compositore, lasciandoci un vastissimo catalogo sinfonico, lirico e cameristico, ma anche come didatta e funzionario statale alla guida del Conservatorio di Bari per oltre trent’anni. Proprio nel capoluogo pugliese è cresciuta la fama di Nino Rota come autore principale di celebri partiture a uso di registi come Luchino Visconti, Francis Ford Coppola, Franco Zeffirelli e soprattutto di Federico Fellini, dando vita a una simbiosi creativa e un’amicizia fraterna senza precedenti nella storia del cinema. La musica per il cinema sarà, dunque, il leitmotiv del concerto dell’Orchestra Sinfonica OLES diretta dal maestro Eliseo Castrignanò, con gli arrangiamenti di Fabrizio Francia. In programma: Suite sinfonica da “I vitelloni”, Fantasia e canzone da “La dolce vita “, Suite dalla trilogia “Il padrino”, Valzer Verdi e Valzer del commiato da “Il gattopardo”, Fantasia da “Amarcord”, Preludio, Danza e Canzone d’amore da “Romeo e Giulietta”, Preludio, Canzone e Fox-trot da “Le notti di Cabiria”.

OLES è la prima Cooperativa in Italia a essere formata da un’intera compagine orchestrale. Con la direzione artistica di Giandomenico Vaccari e il coordinamento artistico di Maurilio Manca, OLES nasce nel 2017 con l’obiettivo di salvaguardare, potenziare e modernizzare l’importante patrimonio musicale costituito da quarant’anni di attività concertistica e operistica dell’orchestra leccese (già Orchestra Sinfonica della Provincia di Lecce “Tito Schipa”), in possesso della qualifica di Istituzione Concertistico Orchestrale. Avvalendosi di un finanziamento della Regione Puglia, OLES ha realizzato presso il Teatro Apollo di Lecce, da settembre a dicembre 2017, la “Stagione d’autunno” articolata in 8 concerti, riscuotendo grandi consensi di pubblico e critica. Nel 2018 OLES ha svolto attività sinfonica e operistica, producendo la Stagione Lirica «Opera in Puglia», primo esempio di circuito lirico regionale coinvolgendo i teatri di Lecce, Brindisi, Foggia e Barletta. Nel 2019 l’attività sinfonico-concertistica di OLES è proseguita con la realizzazione della prima edizione del Festival di Pasqua e Primavera e della rassegna “Musica e Cinema”. OLES ha il riconoscimento del Ministero dei Beni e Attività Culturali e si avvale del Fondo Unico per lo Spettacolo.

A dirigere l’OLES il maestro salentino Eliseo Castrignanò. Dopo anni di esperienza come pianista collaboratore e maestro del coro in diversi teatri del mondo, ha studiato direzione d’orchestra con maestri di fama internazionale a Milano, Firenze, Copenhagen. Ora si dedica costantemente alla direzione, occupandosi indistintamente sia del repertorio operistico che sinfonico, collaborando con orchestre e solisti di fama internazionale.