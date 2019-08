PSR, revoca secondo Avviso per la misura 4.1.a. M5S. “Si espone la Regione al rischio d’impugnativa al Tar dei soggetti coinvolti”

Quali sono le reali motivazioni che hanno portato la Regione a sospendere il secondo Avviso Pubblico per la misura 4.1.a del PSR Puglia 2014-2020, pubblicato lo scorso 14 maggio, e i vantaggi derivanti da questa scelta? È quanto chiedono i consiglieri del M5S all’assessore ad interim all’Agricoltura Michele Emiliano.

“La revoca del nuovo bando espone la Regione al rischio di impugnativa del provvedimento da parte di una vasta platea di operatori coinvolti. Nel provvedimento infatti – spiegano i pentastellati – si legge che la decisione è stata adottata in applicazione dell’art. 21-quinquies, della Legge n. 241/90 il quale consente di revocare un precedente provvedimento in caso di motivi sopravvenuti o rivalutazione dell’interesse pubblico originario. La revoca, pertanto, non può basarsi su affermazioni come quelle sulla necessità di concludere rapidamente la precedente procedura già in corso, richiamando l’urgenza legata al fatto che entro il 31.12.2019 i fondi di quella procedura dovranno essere erogati, sennò dovremo restituirli all’autorità competente. Non si tratta di motivazioni arrivate all’improvviso, dal momento che la Regione conosceva ben prima dell’approvazione del nuovo Bando la necessità di esaurire i fondi del bando precedente entro fine 2019; peraltro nel nuovo bando la regione non aveva fatto alcun riferimento al problema della scadenza dei fondi del precedente entro fine 2019, come confermato dal fatto che fosse prevista una spesa erogabile di € 35.000.000, quindi un importo ampiamente inferiore ai circa € 264.000.0000 da erogare ancora con riferimento al primo bando”.

La spesa del nuovo bando – si legge nell’interrogazione – appariva autonoma e svincolata da quella inerente il precedente bando ed anche la nuova procedura presentava lineamenti diversi da quella già in corso, eliminando il calcolo dell’indice medio di performance economica aziendale, per cui i progetti sarebbero stati valorizzati in base ad indici relativi alla performance del singolo operatore, e prevedendo il finanziamento dei progetti di immediata cantierabilità e bancabilità.

Assieme alla revoca del bando, sono stati rettificati modalità e termini di presentazione della documentazione della sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi relativamente ai bandi della sottomisura 4.1.A e della sottomisura 6.4.

“Si tratta di una violazione della par condicio tra i partecipanti – concludono i cinquestelle – con il conseguente rischio di ulteriori impugnative davanti al Tar. Decisioni che testimoniano ancora una volta la schizofrenia con cui è stato gestito il PSR in questi anni con le drammatiche conseguenze per l’agricoltura che sono sotto gli occhi di tutti. Aspettiamo ancora una risposta ad una vecchia interrogazione anche perché siamo curiosi di sapere se i dirigenti autori del capolavoro dei bandi abbiano ricevuto i premi di produzione che si aggiungono al loro stipendio quando conseguono determinati risultati”.