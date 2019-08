Uil Brindisi.In merito al possibile ridimensionamento degli uffici della regione Puglia e del rischio di diminuzione del personale di stanza a Brindisi

In merito al possibile ridimensionamento degli uffici della regione Puglia e del rischio di diminuzione del personale di stanza a Brindisi è stato confermato dall’Assessore regionale al personale dott. Antonio Nunziante che non è prevista alcuna chiusura degli Uffici regionali di via Dalmazia, ma di potenziamento degli stessi. Queste sono infatti le sue dichiarazioni alla stampa (Il Quotidiano di Brindisi 1 agosto 2019).

Ci permettiamo di ricordare all’Assessore, al Governatore Emiliano ed al Presidente della Provincia di Brindisi che le unità in esubero della S. Teresa (lo diciamo da anni) possono essere inseriti nel futuro organico per completare i servizi molto carenti verso i cittadini brindisini e della provincia, senza mettere a rischio il mantenimento del posto di lavoro ai dipendenti in forza al momento.

Apprezziamo le dichiarazioni sulla vicenda del dott. Antonio Nunziante e siamo convinti che finalmente il Presidente della Provincia si farà carico di quanto da noi segnalato.

Il Segretario Generale

Antonio Licchello –