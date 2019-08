BRINDISI.Prima serata del Locomotive Jazz Festival.Intervista a Raffaele Casarano

Si è tenuta ieri sera la prima serata del Locomotive Jazz Festival, nel suggestivo scenario del villaggio pescatori di Brindisi, nell’apertura in apertura della serata è stato presentato il libro del giornalista e critico musicale della Gazzetta del Mezzogiorno Ugo Sbisà «Puglia, le età del Jazz».

Nel corso della presentazione del libro sono stati tracciati gli scenari odierni della musica jazz pugliese, partendo da vari racconti ed aneddoti su quella che è stata la storia del jazz nella nostra regione con i suoi festival,fino a giungere al ricordo dell’incontro dell’autore con una icona assoluta della musica afro americana Miles Davis. Il concerto d’apertura ha visto il direttore artistico nonché musicista salentino il sassofonista Raffaele Casarano che ha presentato in duo con il pianista Mirko Signorile, il loro ultimo lavoro discografico, «D’Amour», un viaggio musicale onirico nelle sonorità delle più belle delle canzoni e melodie francesi, rivisitate appunto in chiave jazz dai due autori, con un tocco di mediterraneità, partendo da La Mer di Charles Trenet, per passare ai brani di Charles Aznavour, Leo Ferrè, Edith Piaf per giungere infine a La Bohemè di Puccini. A seguire il secondo concerto della serata il duo “Musica Nuda”, alla voce Petra Magoni, splendida nell’estensione vocale e nell’interpretazione, supportata ed accompagnata magistralmente al contrabasso da Ferruccio Spinetti in un gioco di interplay musicale incredibile che ha dato risalto al virtuosismo di entrambi, che hanno omaggiato nella prima parte del set gli autori italiani, Paolo Conte, Sergio Endrigo, Rino Gaetano, Gianni Morandi fino ad arrivare a The Beatles.