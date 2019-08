BRINDISI.AdriacCup, torna l’F2 World Powerboat Championship

A Brindisi “Emozioni” estreme di fine estate. Per l’edizione 2019 dell’AdriacCup torna l’F2 World Powerboat Championship. Dal 23 al 25 agosto, spazio alle competizioni sportive mondiali, europee e italiane, ma anche alla musica di qualità con il concerto di Mogol e Carroccia.

La città si prepara a vivere un agosto mondiale. Si terrà martedì 13 agosto, ore 11:00, nel Porticciolo Turistico Marina di Brindisi, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2019 dell’AdriaticCup, evento sportivo con evidenti risvolti di natura turistica e di promozione del territorio, organizzato dal Circolo Nautico Porta d’Oriente in collaborazione con l’Unione Mondiale Motonautica, con la Federazione Italiana Motonautica, Comune di Brindisi, Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale,Camera di Commercio di Brindisi e Assonautica Italiana,Capitaneria di Porto di Brindisi, Regione Puglia, Pugliapromozione. Sarà l’occasione per illustrare il programma aggiornato delle competizioni che si terranno dal 23 al 25 agosto prossimi sul Lungomare Regina Margherita di Brindisi:

F2 World Powerboat Championship

F4 EuropeanPowerboat Championship

Formula Junior Elite “Trofeo Foresti & Suardi” Italian Championship

Durante la conferenza stampa saranno illustrati i dettagli della tappa brindisina del tour “Emozioni”, dell’artista Gianmarco Carroccia, che sta riscuotendo notevole successo di pubblico e critica in tutta Italia. Sul palco insieme al giovane artista, che proporrà i brani più celebri di Lucio Battisti,ci sarà Mogol che racconterà aneddoti e fatti di vita personale e professionale del quale è stato protagonista in tanti anni di collaborazione con lo stesso Battisti. Il concerto che si terrà in Piazza Santa Teresa, sabato 24 agosto, a partire dalle ore 21:00, è stato donato alla città dalla famiglia Danese. L’evento fa parte del cartellone estivo organizzato dal Comune di Brindisi.

Alla conferenza di presentazione interverranno Giuseppe Danese, Circolo Nautico Porta D’Oriente, Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi e Presidente della Provincia, Alfredo Malcarne, Presidente della Camera di Commercio di Brindisi e di Assonautica Italiana, Giovanni Canu, Comandante della Capitaneria di Porto, Vincenzo Iaconianni, Presidente della Federazione Italiana Motonautica, Nino Schiano, Presidente del settore giovanile della FIM, Rocky Malatesta, Responsabile Sviluppo Prodotti Turistici di Pugliapromozione.

Il concerto “Emozioni”, invece, sarà presentato dal Maestro Mogol e da Gianmarco Carroccia che, per l’occasione, saranno a Brindisi a disposizione dei giornalisti.