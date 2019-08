Ostuni Sparkling Wine: venerdì 30 agosto la seconda edizione con il meglio delle bollicine italiane abbinate al food dell’Alto Salento.

Cresce l’attesa per il grande evento

Sarà un appassionante viaggio tra le eccellenze gastronomiche dell’Alto Salento della provincia di Brindisi ed il meglio degli spumanti italiani, quello che si terrà nell’ultimo week end di agosto nella Città bianca. Ogni dettaglio è stato definito per dare il via a uno degli eventi più esclusivi del calendario estivo ostunese, che si chiude in grande stile con Ostuni Sparkling Wine. Organizzato dalla Delegazione di Brindisi dell’Associazione Italiana Sommelier Puglia, con la collaborazione e il supporto del Comune di Ostuni, l’evento intende celebrare il perfetto connubio tra la qualità e l’eleganza dei vini spumante italiani e l’alta gastronomia brindisina.

Un appuntamento a cui non potranno mancare gli appassionati di enologia e i buongustai, una lussuosa vetrina in cui verranno esposte e degustate le etichette di spumanti italiani metodo Classico e metodo Charmat dalla Franciacorta al TrentoDoc per arrivare al meglio delle bollicine made in Puglia. Tanti i vini spumante diventati già famosi e tante anche le novità che si preparano a essere decantate e degustate all’interno del Chiostro di Palazzo San Francesco. Nella serata di presentazione della manifestazione in un evento di gala riservato a imprenditori e opinion leader del mondo turistico ricettivo dell’Alto Salento, gli chef delle strutture Ostuni Palace Hotel, Masseria Le Carrube, La Sommità Cielo Restaurant e Ristorante Porta Nova presenteranno le loro creazioni finger food da abbinare al meglio degli spumanti metodo classico made in Italy. La manifestazione sarà introdotta dal noto giornalista Mediaset Gioacchino Bonsignore, conduttore della rubrica TG5 Gusto. Il chiostro di Palazzo di Città si trasformerà così in un esclusivo salotto, epicentro di una cultura enogastronomica antica, che conserva la propria matrice originaria e al tempo stesso si apre costantemente all’innovazione e alle contaminazioni.

L’appuntamento per tutti gli Sparkling Wine Lover avrà luogo venerdì 30 agosto a partire dalle ore 19, dove turisti ed eno-appassionati potranno apprezzare la qualità e l’eleganza delle migliori bollicine italiane, abbinate a degustazioni di prodotti e ricette dell’Alto Salento.

Ulteriori informazioni:

Tel. 080 4949189 – www.comune.ostuni.br.it– www.sommelierpuglia.it/ostunisparkling

Biglietti in prevendita € 15 presso:

Enoteca Vini di Puglia – Ostuni Via De Laurentis – Tel 0831 339026

Caffè Bella Napoli – Fasano Piazza Ciaia – Tel 080 4422464

Enoteca Fedele Spinelli – Brindisi via Porta Lecce 6 – Tel 0831 521834

Enoteca Sfizi e Vini di A. Martina- Latiano via Argentieri 170 – Tel 346 3307930

Enoteca Pepe Rosa – Cisternino Via Roma 10 – Tel 080 4441085

Pasticceria Bernardi- Grottaglie Via La Sorte 42 – Tel 099 5639729

La’Ncartata Enogastronomia – Francavilla F.na Corso Umberto 91 – Tel 333 9670852

Biglietti all’entrata dell’evento € 20