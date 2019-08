Appello per le Istituzioni brindisine: “ Non si lascino nel cassetto vertenze occupazionali brindisine mai risolte ed errori e sottovalutazioni del passato “

Appello per le Istituzioni brindisine ( Provincia di Brindisi, Amministrazione Comunale), Regione Puglia, Confindustria, Task Force Regionale sulle crisi occupazionali : “ Non si lascino nel cassetto vertenze occupazionali brindisine mai risolte ed errori e sottovalutazioni del passato “.

Prendiamo atto ( e del resto, è la loro funzione) dei recenti appelli della Uil Brindisi e le varie organizzazioni sindacali brindisine sulle diverse ( e gravi) vertenze occupazionali che stanno ancora caratterizzando la città di Brindisi e il territorio, tra cui ( per ultima) la vicenda Leucci.

Bene ,rappresentano in sostanza la continuazione dei continui appelli fatti in questi anni alle Istituzioni brindisine ( Amministrazione Comunale, Provincia di Brindisi), alla Confindustria, Regione Puglia, allo stesso Governo.

Ma appelli che purtroppo, in molti casi, non hanno trovato soluzioni e risposte. “ E’ in netta crisi il sistema economico – produttivo della nostra città e del territorio, con inevitabili ripercussioni sull’ occupazione” – è stato spesso scritto nei vari comunicati delle organizzazioni sindacali, pensiero tra l’ altro anche condiviso dalle stesse istituzioni.

Un dato di fatto oggettivo, procurato ( lo affermiamo senza polemica), da una parte da politiche e scelte governative che hanno danneggiato il Meridione e il nostro territorio, dall’ altra, tuttavia, dall’ incapacità della politica brindisina ( a tutti i livelli) di proporre valide istanze e progettualità e di saper interloquire presso “ le stanze romane”.

Ma qui, oltre che di “ sistemi produttivi – economici”, bisogna soprattutto parlare di esseri umani, uomini, famiglie che ancora ( dopo anni) chiedono aiuto, nell’illusione che la politica ( insieme all’ imprenditoria) possa fare qualcosa.

Sicuramente ( tanto per iniziare), non quella politica che, ad esempio, non ha più considerato un protocollo di intesa ( firmato in Prefettura) sulla ricollocazione di lavoratori ex Dow licenziati e appunto mai ricollocati ; non quella politica che ha dimenticato lavoratori del Porticciolo Turistico brindisino da un giorno all’ altro messi alla porta ; non quella politica che un ex imprenditore ed ex Presidente della Confindustria brindisina( da Presidente della Provincia) ha voluto ergere in nome di un “ Laboratorio politico “ ( con un’ alleanza Pd – Centrista di convenienza forse peggiore anche dell’ asse Lega – M5S) che ha soprattutto “ tagliato”, fregandosene soprattutto di un lavoratore di una Società Partecipata ( la BPSP, e già vicenda evidentemente sepolta per ordini superiori… ma riscoperta solo dal sottoscritto e me ne vanto…) praticamente dimenticato anzitempo.

Ho citato e considerato casi significativi e emblematici, e mi scuso se ho dimenticato qualcuno e altre vicende. Vertenze, vicende, che sono diventate assurde, non più sostenibili e accettabili, cadute in un “ limbo” di silenzi, dimenticanze, promesse che neanche i diretti interessati hanno più la forza di raccontare.

Vicende che hanno visto anche scuse e ammissioni tardive( in politica ci vogliono fatti, non parole), ma non bastano, di fronte a drammi personali, familiari, che possono avere( la speranza è che in alcuni casi sia già avvenuto o possa avvenire presto) fine solo con una soluzione : LA DIGNITA’ DEL LAVORO.

Qualcuno ( e posso pensare anche chi, ma se questi signori volessero posso sempre confrontarmi direttamente, senza paure e con onestà intellettuale), evidentemente, ironizzerà sulla mia “ doppia veste” giornalista – parte in causa, ma non importa, vado avanti lo stesso, nel ricordare che “ i dimenticati” esistono, guardano ancora a concetti e nobili traguardi come giustizia e dignità.

Tutte le organizzazioni sindacali e le istituzioni continuino a combattere, lottare, per tutte le gravi vertenze occupazionali ancora esistenti ( tra cui, conviene ricordarlo, le 15 unità lavorative della Partecipata Santa Teresa ancora in Cassa Integrazione e ancora lontane dal rientro al lavoro).

Ma non si lascino appunto “ nel cassetto” quelle vertenze, richieste di aiuto che durano ormai da molti, troppi anni, che non rendono onore ad una città, un territorio, che hanno sempre portato avanti valori nobili come impegno, solidarietà .

Per questo, faccio un appello ( chissà, forse uno degli ultimi…) alle Istituzioni brindisine, al Sindaco e Presidente della Provincia Riccardo Rossi, alla Confindustria, alla Regione Puglia,alla Task Force Regionale sulle crisi occupazionali, ma sì anche a chi ( già citato), in colloqui privati ,ha anche ammesso di aver sbagliato ma potrebbe ancora farlo pubblicamente e con proposte concrete.

Onorato di rappresentare i bisognosi, i disoccupati, quei “ dimenticati”, senza presunzione, anche un “ sano giornalismo “.