BRINDISI.Presentato nel Porticciolo Marina di Brindisi “l’agosto Mondiale “, Motonautica e il Concerto di Mogol e Gianmarco Carroccia “Emozioni “ Foto e videointerviste

Adriatic Cup, un grande evento sportivo, turistico, culturale, dal 23 al 25 agosto.

“Promozione del territorio, Sport, Turismo, Spettacolo, Cultura”, non è facile metterli tutti insieme . Ma, anche e soprattutto quest’ anno, ce l’ hanno fatta Giuseppe Danese e il circolo Nautico Porta d’ Oriente, con l’ edizione 2019 dell’ Adriatic Cup.

Un “ Agosto Mondiale “ , imperdibile, tra la Motonautica ( tornano praticamente i bolidi del World Powerboat di F2) e il concerto “ Emozioni” del 24 agosto del Maestro Mogol e Gianmarco Carroccia, presentato questa mattina nel Porticciolo Marina di Brindisi.

Alla conferenza stampa, sapientemente coordinata ( come sempre) dall’ amica e collega Anna Saponaro, erano presenti, oltre a Giuseppe Danese , il Sindaco di Brindisi e Presidente della Provincia Riccardo Rossi, alcuni rappresentanti della Capitaneria di Porto di Brindisi e delle forze dell’ ordine, il maestro Mogol, l’ artista – cantante Gianmarco Carroccia, Nino Schiano ( in rappresentanza della Federazione Italiana Motonautica), Rocky Malatesta (Pugliapromozione Sviluppo Prodotti Turistici). Senza dimenticare la partecipazione e l’ enorme contributo all’ evento da parte della Camera di Commercio brindisina e l’ Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale.

Un evento di portata mondiale, dunque, divenuto un appuntamento unico, imperdibile dell’ estate pugliese e non solo. Negli anni, infatti, la grande partecipazione di pubblico ha dato ragione alla famiglia Danese che, circa sette anni fa, ha investito su un progetto che nel tempo si è rivelato vincente , non solo perché ha portato nel Sud Italia una delle più belle e avvincenti competizioni tra gli sport acquatici mondiali, ma anche perché, vista la massima partecipazione di team e piloti provenienti da ogni parte del mondo, ha avuto un significativo e importante ritorno anche sotto il profilo turistico e di marketing a livello regionale.

“ Sono emozionato e quasi commosso – ha dichiarato Giuseppe Danese – davvero per il grande impatto che questo evento sicuramente avrà sui brindisini e sui turisti. Due eventi in uno, in sostanza, con l’ attesissimo concerto del grande Maestro Mogol e Gianmarco Carroccia “Emozioni” di sabato prossimo. Mogol che è di casa qui a Brindisi, con la sua enorme carica di impatto e simpatia, ci racconterà, insieme a Gianmarco, Lucio Battisti e la cultura popolare . La data dell’ evento è stata praticamente concordata con la Federazione Mondiale di Motonautica, emblematica, senza presunzione, dello stretto rapporto sinergico che abbiamo instaurato con i vertici di una realtà che segue molto da vicino la nostra iniziativa.

“L’ Adriatic Cup 2019 e il Concerto Emozioni non rappresentano altro che il complemento finale alla bella Estate brindisina che abbiamo organizzato e vissuto – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Rossi. Un’ evento che raccoglie in se la promozione della città e del territorio, il turismo, spettacolo, sport, cultura. E poi la valorizzazione del mare, del nostro porto, centrale nel percorso di sviluppo definitivo della nostra città. E’ vero, l’ Amministrazione Comunale sta facendo i conti con le difficoltà di natura economica e i problemi legati al bilancio, ma questa iniziativa rappresenta un profondo investimento “.

Queste, in sintesi , alcune dichiarazioni, sviluppate ulteriormente nelle nostre Video Interviste.

Non ci resta che dare appuntamento ad una tre giorni ( 23 – 24 – 25 agosto), davvero imperdibile per la comunità brindisina.

Video Interviste e

Foto di Marcello Altomare