CIS della Capitanata. M5S: “Porteremo avanti i progetti per il rilancio del territorio”

Nota dei consiglieri del M5S Puglia a margine della firma del Contratto istituzionale di sviluppo della Capitanata

“La firma del CIS della Capitanata rappresenta un ulteriore segnale dell’attenzione del Governo per il Sud. Grazie al Contratto firmato oggi dal Presidente Conte e dal Ministro Lezzi potranno partire progetti importanti per il lo sviluppo economico, culturale e tecnologico dell’intero territorio di Foggia. 280 milioni che, come ha spiegato il Presidente Conte, produrranno da subito un effetto moltiplicatore fino a 560 milioni. Impegni che, qualunque cosa succederà, il Movimento 5 Stelle continuerà a portare avanti a Foggia e in tutto il Mezzogiorno. Abbiamo iniziato un cambiamento che non possiamo e non vogliamo fermare: lo dobbiamo alle centinaia di persone che oggi erano davanti alla Prefettura di Foggia per dire al nostro Presidente di non mollare e lottare contro tutto e tutti. Possono stare tranquilli che lo faremo a tutti i livelli istituzionali”.