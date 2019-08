BRINDISI.DUE SELEZIONI FOTOGRAFICHE INTERNAZIONALI SI FEST E ISO 600 INTERNATIONAL PER TEO IAIA

Due selezioni internazionali per Teo Iaia presidente dell’associazione InPhoto di Brindisi e appassionato di fotografia istantanea.

La prima notizia è arrivata pochi giorni fa ed è quella della selezione al Si Fest di Savignano Immagini Festival che si svolge nel comune di Savignano sul Rubicone ed è uno dei più importanti festival di fotografia in Italia e conosciuto anche a livello internazionale. Festival che da ventisette edizioni ha come tema la costante evoluzione della fotografia contemporanea.

Fatto di mostre fotografiche, atelier, workshop, premi, librerie specializzate, la sezione OFF, video proiezioni, happening e performance, SI Fest AFTER ed eventi speciali, oltre agli esiti dei progetti fotografici prodotti annualmente in ambito territoriale che documentano aspetti legati al paesaggio umano e sociale.

La seconda notizia è invece la selezione a ISO 600 INTERNATIONAL il festival della fotografia istantanea che si svolgerà dal prossimo Ottobre 2019 e giunto alla sua quinta edizione. Il festival è ideato e curato da Alan Marcheselli, con la partnership di Nital, (importatore ufficiale di Polaroid Originals) e di Paoletti Foto. E’ un evento interamente dedicato alla fotografia a sviluppo immediato, il cui scopo è di creare ed esporre pezzi unici, immagini fantasticate, create e vissute con la consapevolezza della loro irripetibilità. Un’esposizione collettiva di quaranta artisti, tra italiani e internazionali, che non ha pretesa di completezza o esaustività, ma che mira ad aprire una finestra, invitare il visitatore ad avere un occhio più attento e curioso, verso quello che è il panorama della fotografia istantanea contemporanea, nelle sue variegate sfaccettature.

L’evento sarà ospitato dalla Galleria Paoletti, nel bellissimo e vitale centro storico di Bologna, città che da sempre si distingue per il suo spirito innovatore e dinamico.

“ La passione è nata nel workshop di Maurizio Galimberti nel giugno del 2015 ma chi mi ha introdotto a pieno in questo mondo trascinandomi con la sua passione e con le sue tecniche creative, è l’artista Alan Marcheselli. Ringrazio molto Alan per queste importanti possibilità e la presidente della comunità Polaroiders Alessia Amati per l’entusiasmo contagioso e per l’organizzazione e la selezione delle mostre oltre che di tutta la comunità. Un gruppo di persone straordinarie che ho conosciuto a Castel Franco Veneto in una collettiva a cui ho partecipato e composta da bravissimi fotografi ed artisti.”