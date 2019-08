IL SINDACATO PENSIONATI CGIL DI BRINDISI PARLA DI INVECCHIAMENTO ATTIVO E IN BUONA SALUTE A CISTERNINO

APPUNTAMENTO LUNEDI’ 19 AGOSTO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE.

Si parlerà di invecchiamento attivo la sera di lunedì 19 agosto a Cisternino in piazza Vittorio Emanuele, a partire dalle ore 19:00. Lo Spi Cgil di Brindisi in collaborazione con l’Associazione Urbieterre e l’UniAuser di Cisternino, nell’ambito degli eventi programmati per la “Notte Verde”, propone un approfondimento su “La cura del grande albero”, metaforicamente la persona anziana, intesa come risorsa per la società, come guida per i più giovani, e non come un costo in termini di assistenza e sanità, come purtroppo spesso viene considerata. Oggi gli anziani con età superiore ai 65 anni sono in Puglia quasi il 22% della popolazione, percentuale che, si prevede, continuerà ad aumentare. Ecco perché diventa ormai indispensabile che le scelte politiche ed economiche tengano conto di questo dato e siano capaci di misurarsi con i cambiamenti che si registrano negli stili di vita delle persone. Molti anziani, costituiscono, di fatto, una risorsa per la propria famiglia e per la società, dedicano il loro tempo ai nipoti, ad attività di volontariato, viaggiano, si interessano a eventi culturali, manifestano bisogni di nuovi apprendimenti, dedicano tempo allo sport e alla cura della propria persona. Parliamo di cittadine e cittadini che vivono attivamente la propria età continuando a partecipare alla vita sociale. E’questa l’idea d’invecchiamento attivo e in buona salute che va promosso e valorizzato e che è alla base della legge approvata dalla Regione Puglia il 30 aprile scorso, su proposta delle Organizzazioni Sindacali. Si tratta di una legge che, anche in Puglia, può cambiare l’approccio culturale nelle politiche per gli anziani, veicolandole su percorsi di prevenzione e protezione nei confronti delle fragilità, di promozione dell’autonomia e del benessere psicofisico, economico e sociale.

L’iniziativa del 19 agosto sarà condotta dall’attore Antonio Stornaiolo, e, oltre alla presenza dei referenti dello Spi Cgil provinciale e locale, vedrà la partecipazione del Sindaco Luca Convertini, Michele Conversano, Presidente HappyAgeing, Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo, Gianna Caroli, Presidente Università Popolare UniAuser, Giuseppe Losavio, Presidente Associazione Urbieterre, e il Segretario generale dello Spi Cgil Puglia Gianni Forte.

Alle ore 22.00 in via San Quirico è previsto lo spettacolo musicale del Canzoniere Grecanico, evento conclusivo della “Notte Verde”.