Francavilla Fontana (Br).Presentata la Festa Patronale 2019

E festa sia!

È stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa l’atteso programma della Festa Patronale 2019 che, come ogni anno, vivrà il suo momento più importante dal 13 al 15 settembre.

Dopo un susseguirsi di indiscrezioni e voci, è stato svelato il nome dell’artista protagonista del concerto di chiusura dei festeggiamenti. Sarà Luca Carboni ad infiammare domenica 15 settembre il palco di Piazza Giovanni XXIII.

Le celebrazioni avranno inizio a partire dal 31 agosto nella Basilica Maria SS. del Rosario con la quindicina in onore della Madonna della Fontana a cui seguirà, giovedì 5 settembre alle 10.00, l’intronizzazione della statua della Madonna con l’inizio della novena alle 19.00.

Sabato 7 settembre sarà presentata una relazione sul restauro della statua della Madonna della Fontana. Interverranno la dott.ssa Nicoletta Naldoni, restauratrice dell’icona, il prof. Giovanni

Petrucci, cultore d’arte, il prof. Raffaele Casciaro, storico dell’arte dell’Università del Salento. A seguire si inaugurerà, in piazza Dante, una mostra d’arte Sacra a cura della Pro Loco di Francavilla Fontana.

Domenica 8 settembre alle 9.00 quarto trofeo “Madonna della Fontana”, gara ciclistica su strada a cura della ASD Team Fuorisoglia. Alle 20.00 nella Basilica Maria SS. del Rosario “Magnificat anima mea dominum”, concerto di musica sacra – mariana con Ida Pagliarulo, Giuliana De Vincenti, Aldo Gallone e Danilo Panico.

Giovedì 12 settembre alle 18.00 in piazza Dante appuntamento con la Caccia al tesoro in città – Trova il tesoro del principe, a cura dell’Associazione Le Radici e le Ali. A seguire dalle 20.00 “Ti prenderemo per le orecchiette – Degustazione del piatto della festa: le orecchiette al sugo” con un laboratorio didattico di pasta fresca e gara di produzione delle orecchiette. L’attività sarà svolta dalla Pro Loco di Francavilla Fontana con il supporto dell’azienda Soave s.r.l.

Da giovedì 12 a domenica 15 settembre nel Centro Storico e lungo Corso Umberto I “Jadduzz in

festa – sagra del galletto” a cura della Società Pagliara Eventi.

Venerdì 13 settembre alle 11.30 in piazza Giovanni XXIII annuncio della Festa dal campanile della basilica con lo scampanio manuale de La Solenne (suonata distesa e scampanio delle 4 campane della basilica tra le quali la più grande dedicata alla Madonna della Fontana). Alle 17.00 giochi tradizionali nel centro storico a cura dell’Associazione Le Radici e le Ali e, dalle 18.00, donazione di sangue a cura dell’Avis Comunale in via Roma. In piazza Dante, dalle 19.00, spettacolo di danza aerea, ventriloquia, teatro e cabaret. Alle 19.30 al Castello Imperiali presentazione del libro “Il boss è immortale” (Mondadori) del giornalista e scrittore Massimo Nava, corrispondente per il Corriere della Sera da Parigi, a cura dell’International Inner Wheel Club di Francavilla Fontana – Terre degli Imperiali. Dialogherà con l’autore Angelo Maria Perrino, direttore di Affaritaliani.it. Alle 20.00 grande tiro alla fune con mille partecipanti in via Roma. Alle 21.00 inaugurazione della festa in

Cassarmonica con il via dato dal Sindaco Antonello Denuzzo e dall’arciprete Mons. Alfonso Bentivoglio. A seguire concerto di Bandadriatica.

Sabato 14 settembre dalle 7.00 nei quartieri cittadini raduno delle Bande Musicali Giuseppe Verdi, Città di Oria, Giuseppe Chimienti di Montemesola e Antonietta Amico di Ceglie Messapica. La

mattina si aprirà con il concerto in Cassarmonica del Premiato Concerto Bandistico Città di Francavilla Fontana. Alle 10.00 saluto della banda “Giuseppe Verdi” ai degenti dell’ospedale civile “Dario Camberlingo” e nella Basilica pontificia minore del SS. Rosario solenne Messa Pontificale presieduta da S.E.R.ma Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria.

Alle 12.00 in Piazza Giovanni XXIII raduno delle Bande Musicali. A seguire, in Piazza Umberto I

angolo Corso Umberto I, incoronazione della statua in marmo della Madonna della Fontana con corone, scettro e chiavi, a cura del Comitato Festa Patronale. Dalle 17.00 alle 22:30 in Piazza Dante #efestiasia – Pop Experience, visite guidate esperienziali nel borgo in festa, scoprendo volti popolari, “custodi” del sapere immateriale della festa (durata 90 minuti) a cura di Puglia Pop Experience & APS TRASI!. Partenze programmate: ore 17.00, 18.30, 20.00, 21.30. Alle 18.00 in Piazza Umberto I Concerto del Premiato Gran Concerto Bandistico Città di Francavilla Fontana. Alle 19.00 Solenne Processione per le vie cittadine. Alle 24.00 spettacolo pirotecnico a cura di FerMetalSud di

Giuseppe Cavallo.

Domenica 15 settembre dalle 17.00 alle 22.30 in Piazza Dante “Tu la conosci Francavilla?”, visite guidate tematiche: “Le donne nella Città degli Imperiali” e “Maschere e volti della Città”, tra

chiese, vie e vicoli, palazzi pubblici e dimore storiche aperte eccezionalmente, a cura di Camminamenti di Puglia. Alle 19.00 in Piazza Dante Ballamummienzu alla chiazza, stage gratuiti di balli popolari e danze tradizionali con musica dal vivo, ideata da Sabrina Sicara di Pizzicarte e Giuseppe Loiacono di Danza che ti passa (Roma) con un raduno itinerante di cantori e musicisti popolari. Alle 21.00 in Piazza Giovanni XXIII Luca Carboni in concerto. Al termine del concerto ci sarà l’estrazione della lotteria della festa patronale.